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即市新聞

30/07/2021 10:35

《窩輪豪情－梁業豪》希望淡友大戶的主動沽盤不再積極

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、原
材料業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中信
股份（００２６７）、中芯國際（００９８１）與普拉達（０１９１３），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選百威亞太（０１８７６）、龍湖集團（００９６０）與銀河娛樂（０００２７）。
　　美指期貨自昨晚（２９日）午市初段急挫，港股今早（３０日）開市後跌幅更見擴大。於與
盈富基金（０２８００）有關的利淡消息影響下，港股順勢低開，暫時乏力反彈。昨天大幅回升
的市況令淡友收歛了攻勢，卻未見好友有力再攻，相信昨天港股的上升動力主要來自淡友平舊倉
計數，而非好友開新倉圖利的買盤。我們於本周末結束前應加倍留意淡友大戶於７月份場外股票
期權到期前的舉動；若他們只在壓住大市，以爭取更低的最後結算價，而非積極地主動質貨，下
周初大市將有轉機。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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