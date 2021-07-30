《窩輪豪情－梁業豪》希望淡友大戶的主動沽盤不再積極

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、原

材料業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中信

股份（００２６７）、中芯國際（００９８１）與普拉達（０１９１３），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選百威亞太（０１８７６）、龍湖集團（００９６０）與銀河娛樂（０００２７）。

美指期貨自昨晚（２９日）午市初段急挫，港股今早（３０日）開市後跌幅更見擴大。於與

盈富基金（０２８００）有關的利淡消息影響下，港股順勢低開，暫時乏力反彈。昨天大幅回升

的市況令淡友收歛了攻勢，卻未見好友有力再攻，相信昨天港股的上升動力主要來自淡友平舊倉

計數，而非好友開新倉圖利的買盤。我們於本周末結束前應加倍留意淡友大戶於７月份場外股票

期權到期前的舉動；若他們只在壓住大市，以爭取更低的最後結算價，而非積極地主動質貨，下

周初大市將有轉機。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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