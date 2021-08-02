【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３﹒３億人幣，買車沽ＱＱ

《經濟通通訊社２日專訊》恆指高開９３點，報２６０５４點。最高升３３９點報

２６３００點，最低跌２１７點報２５７４３點。恆指收報２６２３５點，升２７４點或

１﹒０６％。

按額度計算，北水全日淨流入１３﹒３億元人民幣，增加１０７﹒４％。北水淨買入最多的

個股依次是比亞迪股份（０１２１１）、吉利汽車（００１７５）、香港交易所（００３８８）

；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、安踏體育

（０２０２０）。

主板成交１６６９﹒４８億元減少１２％。其中港股通成交４７６億元，佔總成交

２８﹒５％。



＊上海載人電動車出口佔逾三成＊



上海海關公布，今年上半年，上海市出口汽車２０﹒６萬輛，同比增長１６５﹒９％；總值

２０６﹒４億元，同比增長１９１﹒５％，出口量和總值均創新高，且超過全國出口汽車總量值

的五分之一，位居各省市首位。從全國範圍內看，上半年上海市載人電動汽車出口佔全國載人電

動汽車出口總量的 ３４﹒３％。比亞迪股份升８﹒０３％報２５８﹒２元，北水淨買入７﹒８

億元。吉利汽車升３﹒０８％報２６﹒７５元，北水淨買入７﹒４億元。

另外，香港交易所升４﹒３３％報５１７﹒５元，北水淨買入６﹒４億元。騰訊控股跌０﹒

８４％報４７５元，北水淨賣出１６﹒９億元。美團升０﹒４７％報２１６元，北水淨賣出１０

﹒５億元。安踏體育無升跌報１６９﹒３元，北水淨賣出５﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

比亞迪股份 （０１２１１） ７﹒８１

吉利汽車 （００１７５） ７﹒４４

香港交易所 （００３８８） ６﹒４０

中芯國際 （００９８１） ２﹒２１

東岳集團 （００１８９） １﹒９３



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －１６﹒８５

美團 （０３６９０） －１０﹒５２

安踏體育 （０２０２０） －５﹒６５

中車時代電氣 （０３８９８） －０﹒８５

華虹半導體 （０１３４７） －０﹒３２

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