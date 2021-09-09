《鍾之日記》遊戲監管出辣招，騰訊慘失五百關

《鍾之日記》９月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：大跌。祖國股市：升。



內地８月ＰＰＩ同比上漲９﹒５％，增速較上月加快０﹒５個百分點，高於市場預期的增

９％，創下２００８年８月以來的十三年高。而８月ＣＰＩ則創下今年３月以來低點，同比上漲

０﹒８％，低於市場預期的增１％。分析指，未來ＣＰＩ和ＰＰＩ剪刀差將延續，貨幣政策預計

保持穩健，短期內降準概率縮小。

滬深股市今日低開高走，疫情帶來的供應鏈斷鏈現象，引發大宗商品價格高燒不退，加上西

非國家幾內亞政變，令中國鐵礦石及鋁礦價格出現暴增壓力。周期股暴漲，和互聯網、半導體、

券商保險等板塊的跌浪相抵，午後則帶領滬綜指倒升，滬指全日升０﹒４９％接近最高位收市，

報３６９３﹒１３點，再度逼近三千七，是接近７個月以來收市新高。兩市成交１４３２２億元

人民幣，按日僅減少２﹒９％，連續３７個交易日成交破萬億。

監管不斷出辣招之下，中資科網股受累，香江魚缸今日大跌。恆指低開２４４點，跌幅曾收

窄至１９５點，高見２６１２５；午後沽盤湧現，曾插６９６點，見２５６２４點為本周低。收

市報２５７１６，下跌６０４點或下跌２﹒３０％，失守廿天線（約２５７８５）。主板成交增

一成至１６５９﹒９９億元。



＊被約談、新遊戲延遲，騰訊插逾８％＊



監管壓力重臨科網股，據報監管部門將暫停審批所有新網絡遊戲。騰訊（００７００）等一

眾手遊股下挫，騰訊失守５００元大關，收市插８﹒５％，為表現最差藍籌，成交居首達

２６７﹒１７億元；網易（０９９９９）瀉一成一，收報１３３﹒９元。

由於今年上半年新遊戲的審批有點過於激進，將暫停審批新遊戲，但目前尚不清楚新遊戲審

批的暫停令將持續多久。另外被視為騰訊股價催化劑的《英雄聯盟手遊》，騰訊宣布延遲推出該

款遊戲，原計劃下周三（１５日）上市，目前則延遲至國慶假期後，變相未成年人黃金周打機夢

碎。

而早前中宣部、新聞出版署強調要加強遊戲直播管理等，約談了騰訊控股和網易等遊戲公司

，討論加強行業督查力度，降低對利潤的重視。約談強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通

知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年

人提供網絡遊戲帳號租售交易服務。

瑞信發表亞太區策略報告，考慮到監管風險，把騰訊剔出亞太區焦點股名單。

其他科技股再現小股災，快手（０１０２４）成為北水新貴後，近日均見北水流入，但

１００元阻力大，今日收挫６﹒９％；嗶哩嗶哩（０９６２６）也瀉８﹒９％；阿里巴巴

（０９９８８）跌５﹒８％；百度（０９８８８）降４﹒７％；美團（０３６９０）跌４﹒８％

；京東（０９６１８）降５﹒６％；小米（０１８１０）跌３﹒７％。



＊傳副主席來港處理債務，恆大險守招股價＊



恆大（０３３３３）債務風波愈滾愈大，市傳恆大副主席兼總裁夏海鈞已急速來港，為恆大

處理債務委員會事宜。恆大近期除了在境外兌付一筆中資券商私募債，目前亦正設立債務委員會

，包括處理境內及境外兩部分債務，律師等中介機構也陸續就位。

據《ＲＥＤＤ》此前引述４名知情人士指，恆大通知兩間銀行暫停支付９月２１日到期的貸

款利息。同日，繼評級機構標普上月初將中國恆大及旗下公司評級降至「ＣＣＣ」級後，惠譽昨

亦出手將中國恆大信用評級連降三級，評級從「ＣＣＣ＋」下調至「ＣＣ」，直指公司可能發生

「某種形式的違約」。

受連串負面消息影響，恆大系全線再度尋底，其中，恆大插水一度低見３﹒４１元，跌穿

２００９年上市時招股價３﹒５元，最終返回招股價，收跌４﹒３％報３﹒５５元。不過，一場

債務風波已將恆大近年來的升幅完全抹去。

恆大物業（０６６６６）瀉７﹒６％，報４﹒６３元，續創上市新低；恆大汽車

（００７０８）縮水１３﹒８％，報５﹒４３元，連跌３日累計跌幅達３４％。



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