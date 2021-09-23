《新股上市》譚仔國際：牛市定熊市都要食米線，不擔心招股反應

《經濟通通訊社２３日專訊》連鎖食店「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」經營商譚仔國

際（０２２１７）今日開始招股。譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民於記者會上表示，

公司在香港的拓展計劃涉及港九新界，認為「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」兩者仍有很大

發展空間。另外，未來會有更多中國內地的拓展，認為單計粵港澳大灣區已有逾億人口，市場機

遇很大。



＊暫時未有發展子品牌及收購計劃＊



被問及公司有否開拓子品牌或收購等計劃，劉達民表示，暫時公司仍然專注發展旗下兩個品

牌，希望未來可將「譚仔味」推向國際，暫時未有發展子品牌及收購計劃。他又認為，亞洲美食

及快速休閒餐廳仍在增長，行業應該未飽和。



＊標準化運作可管理成本＊



譚仔國際近年及未來在內地、日本、新加坡及澳洲等地開店，劉達民指，現時其他國家的業

務仍在起步階段，每個地方都有不同的成本架構，認為公司標準化的運作可管理成本。

至於近期市況較差，被問及會否擔心影響招股反應，劉達民稱，對公司招股有信心，認為市

況波動經常發生，但相信譚仔的顧客「開心同唔開心都會食米線」、及「牛市定熊市都會食米線

」，譚仔的需求一直都有，因此認為在任何時間點上市對公司都是相同的。（ｃｗ）

