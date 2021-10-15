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15/10/2021 18:18

【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７億人幣，買比亞迪沽騰訊

　　《經濟通通訊社１５日專訊》恒指周五（１５日）高開２２４點，報２５１８７點。最高升
３６８點報２５３３０點，最低跌３３點報２４９２９點。恒指收報２５３３０點，升３６８點
或１﹒４８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣，減少３４﹒４％。淨買入最多的依次是
比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多的依
次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、思摩爾國際（０６９６９）。
　　主板成交１７９６﹒１１億元增加３１﹒１％。其中港股通成交４０５﹒７億元，佔總成交
２２﹒６％。
　　比亞迪股份升７﹒５６％報２７３元，北水淨買入３﹒７億元。美團升４﹒３９％報２８０
﹒８元，北水淨買入２﹒９億元。吉利汽車升７﹒９６％報２４﹒４元，北水淨買入２﹒２億元

　　騰訊控股升２﹒５７％報４９５﹒６元，北水淨賣出５億元。小米集團升０﹒７１％報２１
﹒２５元，北水淨賣出２﹒４億元。思摩爾國際升９﹒７６％報３７﹒１元，北水淨賣出２﹒２
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　３﹒７０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒９０
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　２﹒１６
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　１﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　－５﹒０１
　　小米集團　　　　　（０１８１０）　　　　　－２﹒４５
　　思摩爾國際　　　　（０６９６９）　　　　　－２﹒２１
　　安踏體育（二百）　（０２０２０）　　　　　－１﹒９８
　　藥明生物　　　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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