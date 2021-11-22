《窩輪豪情－梁業豪》恒指２４４００－２６０９９，留意殺倉方向

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消費

業、公用事業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票

現為網易（０９９９９）、京東集團（０９６１８）與中通快遞（０２０５７），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）與百度（０９８８８）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為公用事業、工業與醫療保健業。此外，恒

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中通快遞、京東集團與網易，可用

作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應

參考的股票，則宜首選阿里巴巴、嗶哩嗶哩與百度。

恒指牛證的重貨區仍為２４４００－２４４９９，因收回價落於該範圍內的牛證多達２４隻

。以總街貨量計，若恒指跌抵２４４００，將產生１４４９張恒指期貨淡倉的威力。但若大戶先

殺上，將恒指推高至２６０９９，則會合共有６５隻恒指熊證被強制性收回，等同１３３０張恒

指期貨好倉的威力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

