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即市新聞

22/11/2021 11:13

《窩輪豪情－梁業豪》恒指２４４００－２６０９９，留意殺倉方向

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消費
業、公用事業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票
現為網易（０９９９９）、京東集團（０９６１８）與中通快遞（０２０５７），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）與百度（０９８８８）。
　　再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為公用事業、工業與醫療保健業。此外，恒
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中通快遞、京東集團與網易，可用
作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應
參考的股票，則宜首選阿里巴巴、嗶哩嗶哩與百度。
　　恒指牛證的重貨區仍為２４４００－２４４９９，因收回價落於該範圍內的牛證多達２４隻
。以總街貨量計，若恒指跌抵２４４００，將產生１４４９張恒指期貨淡倉的威力。但若大戶先
殺上，將恒指推高至２６０９９，則會合共有６５隻恒指熊證被強制性收回，等同１３３０張恒
指期貨好倉的威力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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