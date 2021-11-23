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即市新聞

23/11/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中長期暫難突破，短線炒上落有要訣

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和顯著向淡。本欄原本認為，港股有不弱的機會於本月內往上突破，至少亦可升上更高的水
平，進行整固。可惜事與願違，好友根本上無心發動攻勢。來到接近１１月份期貨、期權到期的
日子，相信他們已決定留待下月才作考慮到。因此，港股大市的中長期局勢於短期內都不易呈現
突破，投資者於大部分時間都只宜按兵不動。
　　短線投資方面，鑑於短期局勢向淡，候高持有指數期貨淡倉應為主要圖利策略。注碼方面，
不宜過大。較為進取的投機者，可兩個方向都伺機持倉圖利，但要分輕重注，然後才依即市圖訊
號指示進出市。最後，於港股的歷史波幅已跌至近期非常低的水平時，我們須提防單邊市況的出
現。因此，無論持有好倉或淡倉，皆應有隨時平倉計數的準備。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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