《運籌帷幄－梁業豪》中長期暫難突破，短線炒上落有要訣

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和顯著向淡。本欄原本認為，港股有不弱的機會於本月內往上突破，至少亦可升上更高的水

平，進行整固。可惜事與願違，好友根本上無心發動攻勢。來到接近１１月份期貨、期權到期的

日子，相信他們已決定留待下月才作考慮到。因此，港股大市的中長期局勢於短期內都不易呈現

突破，投資者於大部分時間都只宜按兵不動。

短線投資方面，鑑於短期局勢向淡，候高持有指數期貨淡倉應為主要圖利策略。注碼方面，

不宜過大。較為進取的投機者，可兩個方向都伺機持倉圖利，但要分輕重注，然後才依即市圖訊

號指示進出市。最後，於港股的歷史波幅已跌至近期非常低的水平時，我們須提防單邊市況的出

現。因此，無論持有好倉或淡倉，皆應有隨時平倉計數的準備。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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