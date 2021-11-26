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即市新聞

26/11/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》大市持續往下發展時的長線投資策略

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。２０２１年快將過去，港股於２月見頂回落，至今反覆下跌的局勢仍在發展中
，上月低位不一定是全年低位。對長線投資者而言，於本年內成功累積利潤並不容易。若大家能
夠錄得較恒生指數為小的跌，已算跑贏了大市。本欄認為，於整體大市的走勢向淡時，長線投資
者不應為了爭取成績，而全資以付；只應依不同的投資氣候，決定注碼的大小。
　　理論上，於大市往下發展的時候，入市買貨屬於逆水行舟的舉動，只有選擇強勢股，才能為
投資組合爭取好的表現；先務求跑贏大市，再以錄得利潤為目標。大家可能會問：「為何不乾脆
先清貨離場，待大市轉升後才入市買貨呢？」筆者想反問各位，有多大的把握可以成功捕捉這個
市場轉角點呢？況且，找出強勢股並不太困難吧。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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