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即市新聞

29/11/2021 09:57

《融天納地－溫天納》內地職場出現結構性變化

　　《融天納地》經過數十年的改革政策調整，內地職場出現了結構性的變化，某程度上亦改變
了內地就業數據的分析。故此，在分析上，投資市場需要充分瞭解目前內地就業結構的獨特性：
　
　　一、內地就業市場的城鄉二元分化在２０１４年發生逆轉，城鎮成為就業的主要動力引擎。
　　二、內地第三產業的就業佔比繼續上升，２０２０年近４８％，成為吸納就業的主力軍。
　　三、內地失業率年齡結構呈現明顯的Ｕ型分布，１６至２４歲以及４５歲以上失業率較高，
中間年齡段失業率較低。
　　四、內地就業情況區域差異較大，東、中、西、東北地區就業景氣指數依次序遞減，二、三
線城市就業景氣指數一般高於一線以及新一線城市。
　
　　若觀察內地數據，不少投資者會發現一個特殊現象，在宏觀經濟數據相對較弱的背景下，就
業數據卻仍能維持某程度上的強度，不少投資者曾多次向筆者瞭解當中邏輯。
　
　　需要留意，內地經濟結構經過多年的優化，第三產業佔內地ＧＤＰ比重持續上升，刺激單位
ＧＤＰ所能帶動的就業人數不斷增加，２０１９年單位ＧＤＰ帶動的就業人數達２００９年的兩
倍。經濟增長拉動就業彈性的增加，某程度上對沖了經濟增長速度下滑對就業的負面影響。
　
　　當然，內地老齡少子化形成挑戰，勞動年齡人口數量及佔比陸續見頂，就業人員規模以及勞
動參與率亦逐步下降，勞動供應領域的收縮亦能對沖部分失業壓力，維持失業率相對穩定。
　
　　與此同時，內地外出農民工數量及佔比有所下跌，城鎮調查失業率等指標對於這部分流動性
較強的人口較難掌握，故此數據未必能全面反映。
　
　　無論如何，城鎮及產業的持續結構性變化，將對投資市場產生重要的影響，投資者在進行布
局前必須掌握國策與發展的演變。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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