【大行報告】周焯華被捕濠賭股續捱沽，大行點評一文盡掌握！

《經濟通通訊社１日專訊》溫州人民檢察院於１１月２６日向太陽城集團（０１３８３）主

席周焯華發出逮捕令後一天，澳門司警１１月２７日拘捕周焯華等１１人，涉嫌涉嫌利用網路進

行非法賭博及清洗黑錢。澳門傳媒最新消息指，太陽城集團全線貴賓廳暫停運作，稱有關決定是

與各大博企協商後作出。大行高盛更下調銀娛（０００２７）等多家賭股目標價，濠賭股今日繼

續捱沽，銀娛半日收報４１元，跌３﹒８７％，為最差表現藍籌，４日累挫１７％，至於金沙中

國（０１９２８）亦跌逾３％，４日累跌約１８％。



＊高盛料濠賭股短期內波動性會加劇＊



高盛發表研究報告指，注意到中國近來加強對非法網絡賭博網站的立場，並收緊對中介活動

的監管，而基於增加審查的情況，認為賭場運營商可能會更傾向於縮減其中介貴賓廳業務敞口，

將重點進一步投放在高端中場業務。高盛又認為，隨著最近有關中介人的消息，加上新冠變種病

毒Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐，預計濠賭股在短期內波動性會加劇，下調全線賭股目標價。



＊匯證及花旗皆料貴賓廳業務下行空間有限＊



匯證指，此次行動可能反映了對中介機構收緊的監管環境，但不是收緊整個澳門的監管環境

。從長遠來看，貴賓廳業務的進一步放緩可能會對高端中場業務產生負面影響。不過該行認為該

行業估值合理，太陽城事件的影響是可控的。匯證續指，貴賓廳僅對２０２２及２３年

ＥＢＩＴＤＡ貢獻低單位數百分比，這表明即使貴賓廳收入下降，下行空間也有限。

花旗則認為，這種行業股價調整可能是短暫的，現時貴賓廳業務僅佔疫情前行業

ＥＢＩＴＤＡ的約１５％，不再具有根本意義，亦指現時有正面的催化劑，如澳邊境重新開放及

澳門博彩法的修訂更加明確等因素，將使行業能從現時水平重估，認為近期股價回調或帶來的買

入機會，首選是銀河娛樂（０００２７）、澳博控股（００８８０）和新濠博亞，而金沙中國

（０１９２８）是該行在美資營運商中的首選。



＊瑞信：貴賓廳對賭業的貢獻一直在下降，料行業系統性風險較低＊



瑞信預期，有關事件對澳門博彩業的財務影響非常有限，主要由於太陽城對賭業的貢獻一直

在下降，預期１０月份太陽城的貴賓廳市場份額已跌至３０％以下，預測其１０月份對賭收的貢

獻降至約４％，ＥＢＩＴＤＡ方面甚至低過１％至２％。該行預期，經過兩年的貴賓廳收入低迷

，濠賭行業系統性風險應該較低。

瑞信又指，中國政府加大對組織跨境網絡賭博活動的打擊力度，中介業務規模縮小，市場對

貴賓廳的預期已較低。事實上，雖然澳門賭收已回復至疫情前４０％至５０％水平，但貴賓廳賭

收表現仍然疲軟，僅為疫情前的１０％至１５％水平。早前該行已預測貴賓廳業務於２０２３年

只會回復至疫情前的５０％水平。該行預期２０２３年中介貴賓廳貢獻博彩業ＥＢＩＴＤＡ將進

一步降至６％至８％。



表列高盛對濠賭股最新評級及目標價：



股份（編號） 評級 目標價（元）

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銀河娛樂（０００２７） 買入 ６８﹒７→６３

金沙中國（０１９２８） 買入 ３９→３８

新濠國際發展（００２００） 買入 １８﹒７→１６﹒９

澳博控股（００８８０） 買入 １０﹒８→９﹒６

永利澳門（０１１２８） 中性 １１﹒２→９﹒７

美高梅中國（０２２８２） 中性 ９﹒７→８﹒５

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表列匯證對濠賭股最新評級及目標價：



股份（編號） 評級 目標價（元）

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銀河娛樂（０００２７） 買入 ４７﹒５

金沙中國（０１９２８） 買入 １９

澳博控股（００８８０） 持有 ５﹒５

永利澳門（０１１２８） 持有 ６﹒７

美高梅中國（０２２８２） 持有 ５﹒６

新濠國際發展（００２００） 持有 ８﹒８

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（ｃｗ）

