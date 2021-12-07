【大國博弈】美國宣布不派官員出席北京冬奧，國際奧委稱尊重決定

《經濟通通訊社７日專訊》美國政府正式宣布，外交抵制明年２月的北京冬奧會及冬殘奧會

，不會派官員出席，以表達關注中國侵犯人權，但美國運動員會參賽，並獲得華府全力支持。國

際奧委會發聲明指，政府官員和外交人員出席奧運會，純粹是每個政府的政治決定，作為政治中

立的國際奧委會「完全尊重」，美國的決定證明奧運超越政治。

白宮發言人普薩基在例行記者會表示，面對中國在新疆嚴重侵犯人權及進行種族滅絕，美國

根本不能一切照常，派出外交及官方代表團出席冬奧會，正如總統拜登向國家主席習近平指出，

捍衛人權是美國人的ＤＮＡ，促進人權是美國的基本承諾，美方會堅定立場，繼續採取行動促進

中國及其他地區的人權。

國務院發言人普賴斯被問到，拜登政府會否希望美國公司加入抵制北京冬奧會時表示，希望

私營企業能在充份了解新疆所發生的事，掌握充份信息情況下運作。



＊加拿大：再與夥伴及盟友商討北京冬奧事宜＊



加拿大外交部發表聲明指，一直深切關注中國違反人權的問題，已獲知會美國對北京冬奧會

的外交抵制，加拿大會同夥伴及盟友繼續討論相關事宜。

中國外交部發言人趙立堅在昨日（６日）的例行記者會上表示，美國政客在沒受邀請情況下

，不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情，嘩眾取寵。美方應該端正態度，踐行更團結

的奧林匹克精神，嚴肅對待中國關切，不將體育運動政治化，如果美方一意孤行，中方必將採取

堅決反制措施。（ｃｔ）

