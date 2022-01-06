《思前想後－郭思治》大市成交續縮減，稍作推升亦只屬技術性後抽

《思前想後》２０２２年首次為各位執筆，筆者先祝各位心想事成，股運亨通，最重要是身

體健康，因此乃最大的財富。

踏進２０２２年１月後，整個大市仍在低成交下反覆，直到執筆一刻止計，本月大市已初呈

先高後低之形態，恒指暫是由３日之高位２３６０５點跌至５日午後之低位２２９６２點，即月

內之波幅暫為６４３點，首先，一個月之高低位是不會同時出現於３個交易日之內，加上６４３

點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月中旬之前，相信該有更大之波幅點出現，不論是更

高或是更低，但有一點需留意，由於大市之成交金額持續縮減，故在動力不配下，即使大市能稍

作推升，亦只屬有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升之技術性後抽而已。



＊稍動即現升破跌破訊號，跌穿兩低位即表示跌浪延續＊



再看移動線方面之表現，目前１０天線已跌至２３１９６點左近，而２０天線亦已跌至

２３３８０點左近，即只要大市稍作較明顯之移動，技術上可出現升破或跌破之訊號，從技術上

看，恒指如能上破３日之高位２３６０５點，即表示大市將可一舉重越１０天及２０天線，其時

之上望目標該為５０天線（約在２４２１６點左近），當然，大市之成交金額能否明顯增加，將

至為關鍵，因欠缺動力支持之升市，升勢多會漸受規限，另外，如大市在零碎沽壓湧現下跌穿５

日午後之低位２２９６２點，則整個大市將再次重陷反覆欲試底之弱態中，而所指的底，暫該為

上月２０日之低位２２６６５點，值得留意的是，大市一旦跌穿２２６６５點，即表示自去年２

月１８日高位３１１８３點開始之大型跌浪仍在延續中，而其時之防守據點將退守至２０２０年

３月１９日之低位２１１３９點。



＊商湯升勢過促回吐正常，上市具特別意義可提振港股＊



商湯（０００２０）周來表現相當神勇，上市招股價為３﹒８５元，首日上市為１２月３０

日，當日商湯先以３﹒９１元開出，其後自３﹒９０元開始穩步上升，在資金不斷大手追捧下，

股價愈升愈急，至１月４日早市高位９﹒７０元止計，在短短４個交易日內已急升５﹒８０元或

１４８％，由於升勢實在過促，故高台出現明顯回吐，但相對累積之升幅計，技術上只屬急升後

之正常消化而已，由於商湯是第一家由科學園孕育的科技初創獨角獸，因此在香港上市具特別意

義，相信未來有更多優秀的創科獨角獸，同時，縱然受美國無理制裁，惟商湯仍能成功上市，相

信對港股具提振效應，只是商湯股價連日已大幅急升，故需防高台回吐。《香港股票分析師協會

副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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