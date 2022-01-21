《缸邊麗評－熊麗萍》內地政策非扼殺發展，平台股調整是買入機會

《缸邊麗評》恒指在２４６００點多次出現阻力，昨天（２０日）終於出現突破，今早

（２１日）恒指更升破２５０００點水平，內地寬鬆貨幣政策逐步顯現，加上平台經濟規範健康

發展意見出台，似為相關板塊發展路向作總結，平台經濟股成為推動港股的主要動力，預期陸續

有更多不同行業的政策出台，對個別板塊有幫助。



發改委等九個部委發布「關於推動平台經濟規範健康持續發展的若干意見」，涵蓋範圍相當

廣闊，包括嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織，金融活動全部納入監管及需持

牌經營。加強對平台廣告、收費及產品誤導的執法，但政策亦支持平台經濟發展，鼓勵平台加快

人工智能及國際化發展。



筆者第一眼看到「平台經濟規範……意見」本已打定輸數，以為又有新政策出台，會否又進

一步加強監管呢？但當看完這個「意見」的內容時，也暫舒一口氣。因為「意見」聚焦平台經濟

的兩大層面，一是「規範」，另一是「發展」，前者包括過去一年不斷推動的加強監管，促進營

造公平競爭，排除「二選一」行為。在發展方面則支持平台技術創新、加快人工智能、雲計算等

領域的研究及應用。其實，過去一年針對平台巨企的大力整改已是進行範的過程，股價下跌是擔

心未來發展欠缺空間，但今次的「意見」已清楚表明平台經濟發展是要優化，而非扼殺發展，這

對消除市場不明朗因素實在重要，即使在新經濟環境下面對更多監管，但「意見」內容已提供了

大綱，對平台企業的經營及增長空間也可有基本盤算，已深度調整的騰訊（００７００）、阿里

巴巴（０９９８８）、京東集團（０９６１８）、美團（０３６９０）領軍帶動市場投資氣氛及

資金流入，加上這些巨企的衍生產品不少，一旦股價回升，淡倉也被迫平倉或補倉，這亦是上述

股份轉升或轉跌的幅度也會很大及快速。



不過，未來平台企業參與金融業務的具體監管，以及數據流動如何分級分類也是未來有待落

實的措施，對股價料仍有短線震盪，但整體政策明確，已足以支持互聯網平台股見底回升，股價

調整是買入機會。



另一方面，中央政府亦公布大力發展綠色交通消費，逐步取消各地新能源車輛限購、限行及

路權等措施，綠色消費政策逐步到位，相關股份經過一輪調整之後，吸納價值高，比亞迪

（０１２１１）仍是汽車首選，贛鋒鋰業（０１７７２）短炒值博，而發展新能源的電力股亦是

低吸機會。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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