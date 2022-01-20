【內房困局】據報監管要求被凍結預售資金監管帳戶可支付項目建設

《經濟通通訊社２０日專訊》中資房企遭遇有史以來最大的資金鏈危機，據《彭博》報道，

最高人民法院、住建部和人行上周聯合發布通知，呼籲地方政府確保商品房預售資金用於有關項

目建設。商品房預售資金監管帳戶被人民法院凍結後，經主管部門審核同意後，債權人仍得請求

以該帳戶資金支付項目建設，銀行應當及時支付。襄陽市房地產業協會在其微信公眾號轉貼了１

月１３日的聯合通知。此舉符合政府為緩解房地產行業現金緊縮進而影響樓市的一些努力。

事實上，外電稍早亦有報道稱，監管機構正在考慮放鬆地產開發商動用託管帳戶商品房預售

資金的限制。知情人士稱，住建部和銀行業監管機構可能會在本月晚些時候通過窗口指導向地方

政府傳達該指示。

隨著流動性緊縮不斷擴大，開發商更難支付帳單下，法院下令凍結資產已經變得越來越普遍

，包括住宅項目的銷售收入。然而，如果供應商和農民工得不到報酬，這些舉措反而可能阻礙項

目的建設。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，監管放鬆預售資金監管，意在優先站著開

工和竣工等角度進行確保樓盤完工，防範爛尾，是化解各類風險最核心和最基礎的工作。

（ｗｌ）

