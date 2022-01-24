  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/01/2022 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨買入３５﹒８億人幣，買美團沽舜宇

　　《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開２７２點，報２４６９３點。最高跌１７０點報
２４７９５點，最低跌３９４點報２４５７０點。恒指收報２４６５６點，跌３０９點或
１﹒２４％。
　　按額度計算，北水全日淨買入３５﹒８億元人民幣，增加１０﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最
多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、小米集團（０１８１０）、李寧（０２３３１）。
　　主板成交１２４３﹒１６億元減少１９﹒４％。其中港股通成交３００﹒４億元，佔總成交
２４﹒２％。

＊蘋果擬秋季發表１４款新產品＊

　　外電報道，蘋果公司正準備在秋季發表會上，推出歷年來最多的新裝置。
　　報道指出，蘋果準備推出１４款新產品，包括４款新ｉＰｈｏｎｅ，一款升級的平價版
ＭａｃＢｏｏｋ　Ｐｒｏ、新款ｉＭａｃ、新款Ｍａｃ　Ｐｒｏ、新款ＭａｃＢｏｏｋ　Ａｉｒ
、第二代ＡｉｒＰｏｄｓ　Ｐｒｏ，３款Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ、平價版ｉＰａｄ，以及全新
的ｉＰａｄ　Ｐｒｏ。
　　另有外媒報道，蘋果計劃在３月或４月的春季發表會上率先推出幾項新品，包括支援５Ｇ功
能的ｉＰｈｏｎｅ　ＳＥ、配備Ａ１５晶片的ｉＰａｄ　Ａｉｒ，而且可能發表配備Ｍ１　
Ｐｒｏ晶片的ｉＭａｃ或Ｍａｃ　ｍｉｎｉ。至於配備Ｍ２仿生晶片和支援無線充電技術的
ｉＰａｄ　Ｐｒｏ、新款Ｍａｃ　Ｐｒｏ和ＭａｃＢｏｏｋ　Ａｉｒ，則預料在秋季發表會登場

　　美團跌２﹒１８％報２３２﹒８元，北水淨買入７﹒２億元；中國移動升２﹒０５％報
５２﹒３元，北水淨買入６﹒２億元；騰訊控股跌１﹒１％報４６９﹒６元，北水淨買入５億元

　　舜宇光學科技跌０﹒３８％報２０８﹒４元，北水淨賣出４﹒４億元；小米集團跌
３﹒８１％報１８﹒２元，北水淨賣出３﹒９億元；李寧跌２﹒５８％報７９﹒４５元，北水淨
賣出２﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒２４
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　６﹒２０
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　５﹒０２
　　贛鋒鋰業　（０１７７２）　　　　　　３﹒００
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　　１﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－４﹒４２
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－３﹒９２
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－２﹒４２
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒３２
　　龍源電力　　　（００９１６）　　　　　－０﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/01/2022
《神州經脈》中美暫停更多往來航班　滬指勉強收升成交逾三個月低
財經熱話24/01/2022
母企擬斥最多50億人幣增持A股　中移逆市造好創5個月高
專訪24/01/2022
【專訪】陶冬：大流行或到隧道盡頭，油價有續上行壓力(有片)
財經熱話24/01/2022
科技股遭拋售納指跌跌不休　港中概股跟跌全線下挫
財經熱話24/01/2022
【捨或留？】恒大傳獲國家助重組債務飆12%！把握最後逃生門！
大行報告24/01/2022
大和點評ATMXJ　一表盡覽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金