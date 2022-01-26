《ＩＰＯ反應》創新奇智公開超購近１３倍，一手中籤率１５％

《經濟通通訊社２６日專訊》內地企業人工智能解決方案提供商創新奇智（０２１２１）明

日（２７日）掛牌，今日公布招股結果，香港公開發售超購１２﹒８９倍，一手１００股中籤率

１５％，認購１５手穩中１手。國際配售初步提呈超購約１﹒６２倍。香港及國際發售比例最終

維持１比９。

該股上市定價為份２６﹒３元，屬招股價範圍２６﹒３至２７﹒３元之下限，淨籌１０﹒７

億元。上市聯席保薦人瑞銀、中金及華興資本。（ｍｈ）



