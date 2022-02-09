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09/02/2022 16:08

【北京冬奧】微博、抖音清理網絡欺凌冬奧選手言論，籲尊重運動員

　　《經濟通通訊社９日專訊》冬奧賽事期間，中國國家隊的歸化花式溜冰選手朱易在團體賽事
中多番失誤跌倒，導致中國隊無望奪牌，引發網上輿論如雪花般的批評，有人甚至聯想到朱易的
歸化身份及父親背景，質疑她不夠資格參加奧運，以辱罵等方式向這位年紀未夠２０歲的小將施
加網絡暴力。有外界人士認為，內地互聯網上對朱易的批評夾雜著崇尚勝利甚至民族主義的不當
情緒。
　　就在朱易比賽失利之後，「朱易摔倒」等詞條登上內地社交網絡的熱搜榜，但很快就被刪除
。微博（０９８９８）今日發公告指，站方主動對涉冬奧會相關內容進行了排查與治理，共清理
違規微博４１４７３條，對８５０個帳號採取禁言３０天至永久禁言的處置。微博呼籲用戶不要
因為偶然的失誤諷刺攻擊運動員，要用理性、真誠、包容的態度去看待每一場比賽，並對每一位
運動員的全力以赴報以最熱烈的掌聲和最高的敬意。
　　字節跳動旗下抖音亦發公告指，攔截清理６７８０條和冬奧會相關的違規短片及評論內容，
對３３１個帳號予以禁言甚至封禁帳號等處置。抖音表示，無論比賽結果如何，冬奧健兒都值得
被尊重，呼籲用戶文明觀賽、理性評論，多鼓勵、少打擊。（ｅｙ）

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