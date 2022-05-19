《再戰明天》日本公布ＣＰＩ，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社１９日專訊》日本公布ＣＰＩ，及歐元區公布消費者信心指數，料為周五

（２０日）市場焦點。



＊英倫銀行首席經濟學家發表講話，德國公布ＰＰＩ＊



各國重要經濟活動方面，美國總統拜登訪問韓國和日本。本港時間周五３：３０ｐｍ，英倫

銀行首席經濟學家皮爾發表講話。晚上７：４５ｐｍ，德國財政部長林德納和德國央行總裁暨歐

洲央行管委納格爾在Ｇ７財長和央行總裁會議上舉行聯合記者會。８：００ｐｍ，歐洲央行執委

連恩和英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）外部委員鄧雷羅參加一個小組對話。８：３０ｐｍ，

歐洲央行監管委員會成員Ｅｄｏｕａｒｄ Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ參加一個關於國際

銀行業監管的小組討論。

數據方面，周五本港時間７：３０ａｍ，日本公布４月消費者物價指數，年率升幅料由

１﹒２％擴大至２﹒５％。本港時間２：００ｐｍ，德國公布４月生產者物價指數，月率升幅料

由４﹒９％收窄至１﹒２％，年率升幅料由３０﹒９％擴大至３１﹒３％。本港時間

１０：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者信心指數，料由負２２收窄至負２１﹒５。

在本港，明日公布業績的公司有：泰凌醫藥（０１０１１）、正乾金融（０１１５２）、中

邦環境（０１８５５）、中國上城（０２３３０）、超人智能（０８１７６）等。（ｗａ）

