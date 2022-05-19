《股林淘金－林家亨》虎都（０２３９９）變身電池儲能

《股林淘金》中國作為世界最大的碳排放國家，一直致力於達成「雙碳目標」（２０３０碳

達峰及２０６０碳中和）為環境問題出一分力。新能源一直是中國達成目標的主力軍。儲能電站

成為了其中不可或缺的一環，２０２１年８月國家發改委及能源局發布《關於可再生能源發電企

業自建儲能電站的通知》，要求新能源電站裝電裝機要配套建設１５％－２０％儲能電站，預計

２０２５年全球儲能市場規模可達１﹒５萬億元，年均增長超８０％，到２０３０年時可達

８﹒２萬億元，反映了儲能市場未來有過萬億元的產業規模。



虎都（０２３９９）吼準機會，將業務逐步轉型，未來男裝業務或會淡出，全力發展鋅溴液

泡儲能電池，電池使用壽命可達２０年，是鋰電池的２倍；充╱放電時長更達８小時，是鋰電池

的４倍，成本卻只是一半。現時全球僅有３家公司掌握相關技術，在中國企業中更是獨一無二，

其生產成本為其餘兩家的４０％。因其獨特性，國家能源局已經重點支持進行技術推廣，令其可

作商業化之項目。在今年３月，江蘇恒安之鋅溴液流儲能電池項目的第一批設備已成功運抵南京

江寧開發區。預期未來將把握國家不斷為新型儲能產業提供之利好政策，進一步打造完整的鋅溴

液流儲能電池相關產業鏈，深耕儲能電池的巨大潛在值，推進鋅溴電池技術升級和降本增效，為

集團開拓新的利潤增長點。現股價似未反映轉型後的價值，投資者宜多加留意，一旦成交有增大

跡象，或是有股價推升之可能。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林

家亨》



＊筆者持有上述虎都股份



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