《鍾之日記》阿里業績前承壓，宏橋爆冷染藍漲

《鍾之日記》５月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股上周五（２０日）表現反覆，三大指數早段跌至支持位後反彈，不過反映中概股嘅金龍

中國指數收市跌０﹒８６％，表現落後其他主要指數。美國證監會（ＳＥＣ）於５月１３日及５

月２０日先後公布，將Ｐｌａｓｔｅｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ以及８隻中概股納入「預定

摘牌名單」。第８批公司包括：寺庫、魔線集團、瑞思教育、醫美國際、歐陸科儀、藍汛國際、

中國天然資源公司、格林酒店集團。到目前為止，已經有１４８隻中概股被ＳＥＣ根據《外國公

司問責法》列入退市風險名單，摘牌名單則增至４０隻。

中美博弈持續，正在日本訪問的美國總統拜登稱考慮降低對中國的進口關稅，但又表態願意

用武力保衛台灣，不過拜登重申美方同意「一中政策」，若北京武統台灣會動搖整個地區，一如

俄羅斯出兵烏克蘭。拜登言論引來中國外交部新聞發言人汪文斌表示堅決反對，重申中國將採取

堅定措施捍衛國家主權和利益。



＊美或撤關稅，恒指收跌Ａ場牛皮＊



香江魚缸上周累彈８１８點或４﹒１％後，今日回軟，吐逾兩百點。恒指低開１０８點報

２０６０８，跌幅曾收窄至７４點，見２０６４２點半日高，之後沽壓驟增，最多插４０８點，

低見２０３０８，回試２０天線（約２０２８１）。午後跌幅一度收窄至少於２００點，恒指最

終收報２０４７０，跌２４７點或１﹒２％。國指跌９８點或１﹒４％，報７０２２。科指挫

２﹒５％報４１７７。大市全日成交１０５１﹒３億元。

友邦（０１２９９）明日除淨，收挫２﹒５％。內房股跑輸，碧桂園（０２００７）跌２％

。中移動（００９４１）後日除淨，與聯通（００７６２）同樣公布了上月用戶數據，股價微升

０﹒１％。油價堅挺，中海油（００８８３）連升２日，再升１﹒４％。

祖國股市全日表現牛皮，滬綜指高開０﹒１２％後好快轉跌，半日跌０﹒４７％，午後在美

擬降低對華關稅消息提振下一度轉升，但收市近乎平收，升０﹒０１％，報３１４６﹒８６點，

深證成指跌０﹒０６％，創業板指數跌０﹒３％。有色、汽車股造好，地產股走低。兩市全日成

交８５９７億元人民幣，按日減少６﹒６％。外資繼續撤離，流出５７﹒４４億元人民幣。

投資者關注中美關係的最新進展，拜登稱考慮降低對華關稅提振市場情緒。人民幣兌美元即

期（ＣＮＹ）午後一度大漲２３９點至６﹒６５０１元，離岸（ＣＮＨ）亦一度勁升近４２０點

，均創５月５日以來新高。ＣＮＹ最終收盤報６﹒６６３４，升１０６點子，兩連揚，且創５月

５日以來逾兩周新高。人民幣兌一美元中間價今報６﹒６７５６，較上個交易日升７３１點子，

實現兩連漲，創５月６日以來兩周新高，升幅創２００５年７月２２日以來最大。



＊中國宏橋爆冷染藍，大漲８％走勢最強＊



恒生指數公司上周五（２０日）公布季檢結果，中升（００８８１）、中芯（００９８１）

順利染藍，中國宏橋（０１３７８）及東方海外（００３１６）則爆冷成為恒指新貴，瑞聲科技

（０２０１８）被剔走。恒指成份股數目由６６隻增至６９隻，將於６月１３日生效。權重以中

芯最高，為０﹒６％，東方海外、中升及中國宏橋，依次為０﹒２７％、０﹒２６％以及

０﹒１８％。

中金發表研究報告，指追踪恒生指數的ＥＴＦ資金規模約為２３８﹒５億美元，料在藍籌新

貴之中，中芯獲被動資金流入最多，達１﹒４億美元，所需交易時間達２﹒３天。至於京東

（０９６１８）佔恒指比重亦由１﹒６６％升至２﹒５８％，料有２﹒２億美元被動資金流入。

受消息刺激，中國宏橋抽升７﹒９％，東方海外漲６﹒３％，中芯升３﹒３％，京東集團升

０﹒６％，中升彈０﹒１％。

瑞聲遭剔走恒生指數成分股，料將錄得２６２４萬美元資金流出，股價全日插水６﹒９％。

瑞聲自２０１６年９月獲納入恒指而成為藍籌，至今約６個年頭，與舜宇（０２３８２）在

２０１７年被納入恒指後，市場稱為手機孖寶。不過，瑞聲目前市值僅２１１億元。



＊關注３月底季績，阿里巴巴跌逾３％＊



科技股今日普遍偏軟，內地３月起疫情重燃，宏觀經濟面臨下行壓力，市埸預計周四公布季

績的內地電商龍頭阿里巴巴（０９９８８）截至３月底的２０２２財年第四季業績將承壓，期內

經調整淨利倒退，而疫情衝擊將延續至６月底止季度。阿里股價跌３﹒４％。阿里健康

（００２４１）宣布，主要股東之一Ｉｎｎｏｖａｒｅ Ｔｅｃｈ Ｌｉｍｉｔｅｄ上周五將部

分阿里健康持股分派予合夥人，涉約６﹒４１億股或６﹒９％，大股東阿里巴巴獲派

４８７１﹒６５萬股，持股量由５６﹒７％增至５７﹒０６％。阿里健康大跌９﹒７％，為表現

最差藍籌。

而明日派成績表的快手（０１０２４）預計仍然未有錢賺，股價跌７﹒４％，至於ＴＭＸＪ

只有京東（０９６１８）靠穩，微升０﹒６％，美團（０３６９０）則跌３﹒９％。

據報騰訊（００７００）創辦人馬化騰周末在騰訊微信朋友圈一則轉發，就引來國內外傳媒

注意，而馬化騰轉發的文章正是近日在內地熱傳的文章《除了胡錫進，沒人關心經濟了》。不過

消息未經證實，騰訊跌１﹒５％。

小米（０１８１０）與德國相機公司徠卡相機（Ｌｅｉｃａ），達成影像戰略合作。小米創

辦人雷軍在社交平台預告，小米和Ｌｅｉｃａ首個合作作品會在７月發布。小米收市仍跌２％，

報１１﹒５元。

百度（０９８８８）獲頒新一批無人化載人牌照，是次新增的１０輛自動駕駛車輛車型為

Ａｐｏｌｌｏ Ｍｏｏｎ極狐版，Ａｐｏｌｌｏ Ｍｏｏｎ是百度的第五代自動駕駛汽車。百度

跌０﹒５％。



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