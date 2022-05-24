《盤後部署》拜登放風減關稅無助推升港股，短期料下試１９６００

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統拜登放口風考慮放寬對華關稅政策，隔晚美股造好，

惟港股今天未能跟升。恒指低開４９點報２０４２０，走勢持續轉弱，半日經已低收２８２點報

２０１８７。不料，隨住ＡＴＭ為首的重磅科技股沽壓加劇，加上滬綜指數失守３１００關，恒

指午後跌幅一度擴大至逾４７０點兼失守兩萬關，最低見１９９８９，收市報２０１１２，跌

３５７點或跌１﹒７５％，主板成交１１３６﹒３９億元。國企指數報６８８３，跌１３９點或

跌１﹒９８％。恒生科技指數報４０３２，跌１４５點或跌３﹒４８％。

內地股市同樣受壓，上證綜合指數報３０７０，跌７５點或跌２﹒４１％，成交

４３８６﹒０５億元人民幣。深證成份指數報１１０６５，跌３８２點或跌３﹒３４％，成交

２３６６﹒３５億元人民幣。



＊小鵬首季經調整虧損擴大，全日跌逾９％＊



科技股遭拋售，在ＡＴＭＸＪ中，美團（０３６９０）及京東（０９６１８）跌幅較大。美

團低開後曾回升，高見１６９﹒４元，惟其後走勢急轉直下，午後最低見１５６元，收市跌

４﹒８３％，報１５９﹒６元；京東跌５﹒２６％，報２０１﹒６元。ＡＴＭＸＪ五隻科技股合

共拖跌恒指跌逾１５０點。

中央宣布減徵部分乘用車稅６００億人民幣，汽車股個別發展。吉利（００１７５）高開近

一成，盤中高見１５﹒０８元創月內新高，其後升幅顯著收窄，收市升３﹒５２％，報

１４﹒１２元，仍為表現最佳藍籌；長汽（０２３３３）升５﹒０８％，報１２﹒４２元；比亞

迪（０１２１１）全日弱勢，低開１％後持續下跌，午市初段曾回升至２６０﹒２元，惟之後無

法承接，盤中低見２５２﹒２元，收市跌５﹒７７％，報２５４﹒８元。

「蔚小理」全軍覆沒，首季經調整虧損擴大的小鵬（０９８６８）低開３％，午後跌幅擴大

，收跌９﹒１４％，報８２﹒５５元；蔚來（０９８６６）在北京的銷售公司因無證施工遭罰款

，股價挫８﹒０８％，報１２１﹒７元；理想（０２０１５）就跌２﹒６％，報８９﹒８元。

濠賭股午後跌幅加劇，金沙（０１９２８）以全日最低位收市，跌７﹒５３％，報１４元，

創月內新低，亦為表現最差藍籌股；銀娛（０００２７）、美高梅（０２２８２）均挫逾４％；

澳博（００８８０）、新濠（００２００）就跌逾３％。



＊是日ＡＴＭ錄得資金淨流出＊



大市方面，全日成交額只較上日多８５﹒０９億元，資金淨流入額亦只有８﹒９２億元，較

上日減少４３﹒２３億元，成交仍然偏弱已難令港股大升。再看部分重磅科技股的資金流向，

ＡＴＭ全數錄得資金淨流出，大戶主動買入比率都低於一半，而京東及小米的資金淨流入額亦不

足２０００萬元，反映科技股缺乏資金支持，大市表現更為無力，拜登即使放風減關稅，似乎無

助港股重拾升勢。

在日線圖上，恒指上兩個交易日在５０天線附近缺乏承接，目前已跌穿１０天及２０天線，

即使１０天線趨勢向上，並逐步貼近２０天線，惟自４月以來三度受制於５０天線下，短期相信

不會有太大反彈空間，反而可能進一步下試１９６００點水平。



＊阿里健康調整未完，３﹒５元分段吸納＊



個股方面，阿里健康（００２４１）將於明天（２５日）收市後公布末期業績，惟今天跌

３﹒２５％，報３﹒８７元，自去年３月染藍以來更已累挫逾八成。股價由去年２月中旬起處「

一底低於一底」的格局，今年以來四度挑戰５０天線失敗而回，平均線排列仍呈下降趨勢，且資

金連續兩日錄得淨流出，投資者可待股價回至３﹒５元分段吸納，並在３﹒５至４﹒４元之間炒

波幅，跌穿年內低位３﹒２８元則止蝕。（ｅｒ）

