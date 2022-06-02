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02/06/2022 17:09

【企業盈警】美高域料全年少賺３０﹒２％至不多於３３００萬元

　　《經濟通通訊社２日專訊》美高域（０１９８５）公布，集團預期截至２０２２年３月３１
日止年度錄得擁有人應佔溢利不多於約３３００萬元，按年跌３０﹒２％。
　　該減幅主要由於集團並無收取香港政府因應冠狀病毒爆發推出防疫抗疫基金項下保就業計劃
之任何政府補貼。（ｃｗ）

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