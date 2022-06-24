《星級輪證－鍾宛婷》北水沽騰訊、美團，資金續炒車股

《星級輪證》港股早段升逾３００點曾高見２１６３６點，收回部分處於重貨收回區域

２１６００點至２１６９９點的熊證，惟重榜科技股騰訊（００７００）、美團（０３６９０）

後勁不繼，美團更跑輸大市一度倒跌，大市繼續於２１５００點至２１６００點附近反覆上落。

上日（２３日）北水繼續買車股，並沽出騰訊、美團。而阿里（０９９８８）升近前高位（約

１１６﹒３元）水平，上日及即市資金則反手部署淡倉。如果投資者看淡

ＡＴＭ可留意以下認沽證輪：



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騰訊沽１３６７６：行使價２４８﹒８８元，到期日２０２２年１１月，有效槓桿約５﹒４倍

美團沽１８９４１：行使價１４４﹒９元，到期日２０２２年１２月，有效槓桿約２﹒５倍

阿里沽１７０１４：行使價７５﹒９５元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約４﹒９倍

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講到焦點，資金持續留意車、車同車！不論是「車」製造、「車」零部件，還是「車」經銷

商，整個汽車產業鏈都全線爆上，主要係近期汽車消費政策利好不斷。由４月中開始國務院提出

鼓勵汽車消費，到５月底宣布階段性減徵部分乘用車購置稅６００億元，到今個星期國務院確定

加大汽車消費支持政策，並預測今年增加汽車及相關消費約２０００億元。受國策消息利好，比

亞迪（０１２１１）升近歷史高位、長汽（０２３３３）則挑戰前高位（約１７﹒５港元）、率

先向上破位的是吉利（００１７５），即市資金兩邊部署，如果投資者想部署汽車板塊，可留意

以下車股輪證精選：



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比迪購１７７６７：行使價３８８元，到期日２０２２年１２月，有效槓桿約４﹒５倍

比迪沽１８８４９：行使價２４８﹒６８元，到期日２０２２年１２月，有效槓桿約３﹒４倍

長汽購１３０２３：行使價１８﹒０２元，到期日２０２２年１０月，有效槓桿約３﹒７倍

長汽沽１８７５９：行使價１３﹒２８元，到期日２０２２年１２月，有效槓桿約１﹒９倍

吉利購２８１０５：行使價１８﹒０２元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約５﹒５倍

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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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