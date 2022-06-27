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27/06/2022 12:29

【恒大困局】中國恒大集團被入稟申請清盤，高院８月底聆訊

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國恒大集團上周五（２４日）遭一間位於南太平洋島國的公
司入稟高等法院，呈請將中國恒大清盤。根據司法機構網頁顯示，有關案件已排期於８月３１日
提訊。
　　呈請人為Ｔｏｐ　Ｓｈｉｎｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　ｏｆ　
Ｉｎｔｅｒｓｈｏｒｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔ　（Ｓａｍｏａ）　Ｌｉｍｉｔｅｄ；答辯人是中國恒
大。（ｓｌ）

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