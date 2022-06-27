【恒大困局】中國恒大集團被入稟申請清盤，高院８月底聆訊

《經濟通通訊社２７日專訊》中國恒大集團上周五（２４日）遭一間位於南太平洋島國的公
司入稟高等法院，呈請將中國恒大清盤。根據司法機構網頁顯示，有關案件已排期於８月３１日
提訊。
呈請人為Ｔｏｐ Ｓｈｉｎｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ ｏｆ
Ｉｎｔｅｒｓｈｏｒｅ Ｃｏｎｓｕｌｔ （Ｓａｍｏａ） Ｌｉｍｉｔｅｄ；答辯人是中國恒
大。（ｓｌ）
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