【恒大困局】中國恒大集團被入稟申請清盤，高院８月底聆訊

《經濟通通訊社２７日專訊》中國恒大集團上周五（２４日）遭一間位於南太平洋島國的公

司入稟高等法院，呈請將中國恒大清盤。根據司法機構網頁顯示，有關案件已排期於８月３１日

提訊。

呈請人為Ｔｏｐ Ｓｈｉｎｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ ｏｆ

Ｉｎｔｅｒｓｈｏｒｅ Ｃｏｎｓｕｌｔ （Ｓａｍｏａ） Ｌｉｍｉｔｅｄ；答辯人是中國恒

大。（ｓｌ）

