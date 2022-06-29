中銀香港（０２３８８）：加息周期為盈利帶來空間，首季開局良好

《經濟通通訊社２９日專訊》中銀香港（０２３８８）財務總監劉承鋼在股東大會上表示

，今年隨著疫情逐步受控，市場進入加息周期為銀行業盈利的恢復打開空間，該行第一季已實現

良好開局，核心盈利表現穩中向好。下半年，該行將把握市場利率回升、經濟恢復等有利因素，

持續改善盈利能力，保持資本水平的充足，繼續為股東提供合理的回報創造更有利的條件。

劉承鋼重申，該行一直奉行穩健的股息政策，派息比率保持４０％至６０％之間，今年派息

將平衡股東回報需求、外圍的經營環境和風險變化、銀行盈利水平和長期發展以及監管機構的建

議等因素上，努力提升股東的回報。



＊下半年將密切關注客戶信貸質量，尤其疫情嚴重影響的行業和地區＊



風險總監蔣昕指出，截至今年３月底，中銀香港不良貸款率為０﹒２７％，與上年末持平，

並優於今年第一季本港市場認可機構０﹒９８的平均水平。第一季針對客戶貸款快速增長，預期

信用損失模型宏觀經濟參數轉趨悲觀，以及個別客戶有所降級的情況下，充分提取貸款減值準備

９﹒３３億元，年度化信貸成本為０﹒２３％，撥備保持充足。展望下半年，金融市場波動將影

響經濟復甦進程，該行將密切關注客戶財務狀況和信貸資產質量變化，特別是受疫情嚴重影響的

行業和地區，加強風險管控，有信心把不良率維持在市場上較優水平。



＊九成跨境理財通南向通客戶屬新客戶＊



有股東問到跨境理財通業務的發展，副總裁龔楊恩慈指出，該行在境內外都擁有一定規模，

持續保持領先的市場優勢。在內地與香港未通關下，南向和北向的新客戶均呈現穩定需求，逾九

成南向通客戶均是新客戶，為銀行帶來不少新機遇，而北向通客戶偏向購買理財產品，約五成客

戶會使用本身持有的人民幣存款進行投資，其餘則會兌換人民幣參與投資，為該行帶來外匯業務

的持續發展。

她又指，該行協調廣東省和深圳分行進行多項流程優化，減少客戶進行跨境業務時的不便，

在互聯互通的基礎下，為兩地有序開關做好準備。（ａｃ）



