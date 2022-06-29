【新冠肺炎】本港新增１８４９宗本地個案，輸入個案１５５宗

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

１８４９宗本地個案，當中包括７８８宗核酸檢測陽性，１０６１宗快測經覆檢陽性。另有

１５５宗輸入個案，當中６５宗在機場發現，６３宗在檢疫酒店發現，２７宗為離開檢疫酒店後

確診個案。第五波累計１２３﹒１萬宗確診個案。昨日沒有新增死亡個案。



＊新增３間院舍爆疫＊



歐家榮表示，昨日新增３間院舍爆疫，包括１間殘疾人士院舍，２間安老院舍，沙田新生精

神康復會復康宿舍有兩名住同一層的院友陽性，他們都已經接種了２劑疫苗。二人分別在６月

２７日２８日出現病徵。他們都在南昌的庇護工場工作，同房１１名院友也送院。另外一間是西

貢耆康會東蓮覺苑護理安老院，一名曾接種３針疫苗的護理員陽性，在２７日出現病徵，其後快

測陽性。院舍內有２同事，４名院友被界定為緊密接觸者，需要接受檢疫。第三間耆康會關泉護

理安老院，當中有一名護理員、一院友陽性。



＊新增２５宗疑染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案＊



新增２５宗疑染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，１３宗無源頭，包括沙田第一城１９座、沙角尾

南村７巷、屯門恒威工業中心、石峽尾邨６座美良樓等。２宗個案與先前個案有流行病學關聯。

另外，再多１５宗疑染ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５個案，當中３宗為輸入個案，４宗無源頭。港島大潭

豪宅紅山半島５座亦錄得一宗無源頭個案。另有一宗個案患者為４１歲男士，在銅鑼灣如心酒店

做房務主管，屬檢疫酒店，本身住在屯門富泰邨愛泰樓，６月２６日檢測不確定，再化驗之後陽

性，６月２７日則陰性，檢疫酒店工作有定期檢測，１２、１５及１９日均陰性，可能是接觸檢

疫客人感染。



＊疫情穩步上升非爆炸性＊



歐家榮指出，疫情穩步上升，非爆炸性，入院數據顯示是輕症或者沒有徵狀。各區現時個案

的增長，每一區都是有升幅，部分地區個案比較多，包括中西區，暫時未見哪一個升幅比較多。

（ｈｙ）

