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即市新聞

05/07/2022 15:58

《小傳日記》全球加息經濟慘情，中廣核望又食又拎！

　　《小傳日記》尋日花旗國獨立紀念日休市，港股無得跟就玩嘢，大跌過４００點，最終微跌
約３０點收市。今日港股依然反覆，最高迫近２２２００點，之後倒跌些少又升番啲，午後又係
微升幾十點，吽吓吽吓等花旗開市。
　　今日澳洲央行又加息半厘，全球央行同高通脹鬥緊，最終勝利者百分百係央行啦，但一定會
付出經濟衰退嘅代價，咁都冇計㗎喇，自己搞出嚟嘅蘇州屎，當然係要自己執番走啦！不過，係
咁加息，股市呢個高風險市場自然受壓，依家投資者可以買啲咩會比較安全呢？當然係有穩定收
入，又有高息派嗰啲股啦。不過，派息超高嘅股你又驚唔穩陣，好似啲高「腰」（ｙｉｅｌｄ）
債咁，信用評級越低嘅，息率越高，皆因風險大。
　　今日望到隻中廣核電力（０１８１６），今日暫時都有１％升幅，預測市盈率未夠７﹒８倍
，預期周息率５﹒５８厘，唔算太高但勝在派息穩定，不過就只派末期息，所以要等到出年３月
先知派幾多（如無意外都會派）。從中廣核公布嘅財務數據可以發現，集團首季每股盈利通常最
低，但隨後三個季度會持續增加，其他如經營收入同毛利都係首季最低，之後一路增加，即係嚟
緊公布嘅三個季度業績應該都會一季比一季好。
　　另外，集團聯營企業遼寧紅沿河核電有限公司嘅紅沿河６號機組，喺６月２３號開始投入商
業運作，令到集團管理下嘅在運核電機組數量增至２６台，在運機組裝機容量亦由２８２６１兆
瓦增至２９３８０兆瓦。在在都應該對中廣核股價有推升作用。
　　中廣核股價自舊年９月初突破１﹒８銀後，守喺該位以上呈三角形整固，而且係上周四同周
五收低過１﹒９銀，但噚日已經收復失地，今日亦進一步升到１﹒９７銀，照計１﹒９銀好硬淨
，如果以２﹒４５銀為短中期目標，當２銀買入都有２２﹒５％升幅，但如果諗住收息就要有啲
耐性喇！請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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