《新股上市》傳天齊鋰業以上限８２元定價，集資逾１３４億元

《經濟通通訊社６日專訊》外電引述知情人士透露，天齊鋰業（０９６９６）以招股價範圍

上限８２元定價。該公司發售１﹒６４億股Ｈ股，招股價介乎６９元至８２元，集資最多約

１３４﹒６億元。

該公司是次招股合共引入７為基石投資者，認購４９﹒０３億元股份。股份將於７月１３日

掛牌。摩根士丹利、中金及招銀國際為聯席保薦人。（ｂｉ）

