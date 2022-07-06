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06/07/2022 19:04

《新股上市》傳天齊鋰業以上限８２元定價，集資逾１３４億元

　　《經濟通通訊社６日專訊》外電引述知情人士透露，天齊鋰業（０９６９６）以招股價範圍
上限８２元定價。該公司發售１﹒６４億股Ｈ股，招股價介乎６９元至８２元，集資最多約
１３４﹒６億元。
　　該公司是次招股合共引入７為基石投資者，認購４９﹒０３億元股份。股份將於７月１３日
掛牌。摩根士丹利、中金及招銀國際為聯席保薦人。（ｂｉ）

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