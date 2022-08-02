【新冠疫苗】周四起六個月或以上幼童可接種科興疫苗

《經濟通通訊社２日專訊》政府公布，年齡介乎六個月至三歲的幼童可由本周四（４日）開

始，接種科興新冠疫苗。另外，已接種三劑科興或復必泰疫苗的５０歲至５９歲人士由可由周四

日起，亦可在接種最後一劑疫苗至少三個月後，接種第四劑疫苗。

家長或監護人請由周四上午九時起，透過網上預約系統，為幼童預約到社區疫苗接種中心或

醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種。家長亦可選擇透過參與疫

苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約免費接種科興疫苗。

預約系統亦會同步更新，由星期四上午九時起，５０歲至５９歲合資格人士可網上預約接種

第四劑科興或復必泰疫苗。



＊敦促家長請盡早為年幼子女安排打針＊



公務員事務局局長楊何蓓茵表示，第五波疫情錄得兒童死亡和重症的個案，近日一名幼童染

疫後死亡，值得每位家長關注新冠病毒對兒童健康所帶來的風險，並透過接種疫苗以減低一旦染

疫後所帶來重症、死亡，或嚴重後遺症的風險。家長請盡早為年幼子女安排接種疫苗，而子女也

應盡早為年長父母安排，按時完成接種適當劑次的疫苗。」

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會於

昨日（１日）聯同行政長官專家顧問團舉行會議，更新本港接種新冠疫苗的暫擬共識建議，而建

議已獲醫務？生局接納及批准。（ｃｌ）

