  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2022 18:36

【企業盈警】通海金融（９５２）料中期盈轉虧蝕不多於２﹒６億元

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國通海金融（００９５２）預期，截至今年６月底止中期，綜
合稅前虧損將不多於２﹒６億元，去年同期錄得溢利１６００萬元。
　　該集團指，虧損主要由於關連方減值撥備及本集團之投資組合之公平值虧損。（ｈｙ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場動向05/08/2022
新宣傳片彰顯港人創新精神 生產力局致力Make Smart Smarter
人氣文章中國故事05/08/2022
《神州經脈》中國對佩洛西實施制裁　滬指返三千二全周跌0.8%
人氣文章財經熱話05/08/2022
炒國產替代預期晶片股連日抽升　中芯再飆7%業績前宜見好即收？
人氣文章財經熱話05/08/2022
【虛幣世界】比特幣見底未？熊市點樣獲利？
人氣文章FOCUS05/08/2022
【FOCUS】英生活成本危機惡化 加息半厘難扭實質負利率
人氣文章財經熱話05/08/2022
【英國加息】英倫銀行加息半厘　英鎊兌港元重返十算？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金