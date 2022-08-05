【企業盈警】通海金融（９５２）料中期盈轉虧蝕不多於２﹒６億元

《經濟通通訊社５日專訊》中國通海金融（００９５２）預期，截至今年６月底止中期，綜

合稅前虧損將不多於２﹒６億元，去年同期錄得溢利１６００萬元。

該集團指，虧損主要由於關連方減值撥備及本集團之投資組合之公平值虧損。（ｈｙ）

