【新冠肺炎】政府明起將確診者列紅碼，海外或台灣抵港人士列黃碼

《經濟通通訊社８日專訊》政府宣布，明日（９日）開始在「疫苗通行證」加入「紅碼」及

「黃碼」，確診者會被區別為「紅碼」人士，從海外地區或台灣抵港人士則會被區分為「黃碼」

人士，「疫苗通行證」會相應轉為紅色或黃色。

醫務衞生局表示，「紅碼」將適用於所有確診者，包括正在家居或社區隔離設施接受隔離的

人士，而「黃碼」則適用於海外及台灣抵港並檢測陰性的人士。衛生署將要求持「紅碼」或「黃

碼」的人士，安裝或更新至「安心出行」最新的版本，並確保相關裝置有網絡連線功能；完成隔

離或檢疫後，二維碼會自動轉為「藍碼」。

政府表示，「紅碼」人士將不得進入所有受防疫規例規管的餐飲處所及表列處所，包括酒店

和賓館。「黃碼」人士將不得進入主動查核「疫苗通行證」的處所，即不得參加大多不佩戴口罩

或群組聚集的活動，但可以乘搭公共交通工具上班上學，進入商場和超級市場取得日常所需用品

等。

處所負責人由明日開始，要以目視方式，檢查顧客的「安心出行」二維碼，確保顧客並非持

有「紅碼」或「黃碼」，又提醒須使用「驗證二維碼掃瞄器」的負責人，要在本周五之前更新至

４﹒４﹒０或以上版本，最遲要在本月２３日之前，確保用來反掃二維碼的裝置，在營業時間內

要維持網絡連線狀態。（ｂｉ）

