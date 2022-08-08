【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒７億人幣，買天齊沽吉利

《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開１３６點，報２００６５點。最高跌３０點報

２０１７１點，最低跌２４７點報１９９５４點。恒指收報２００４５點，跌１５６點或

０﹒７７％。

按額度計算，北水全日淨流入８﹒７億元人民幣，減少４５﹒２％。北水淨買入最多的個股

依次是天齊鋰業（０９６９６）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣

出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）。

主板成交７４９﹒２６億元減少１２％。其中港股通成交１６０億元，佔總成交２１﹒４％

。



＊天齊鋰業納深港通北水名單＊



深交所公布，將天齊鋰業（深：００２４６６）納入深港通下的港股通標的證券名單，即日

（８日）起生效。

深交所表示，因天齊鋰業在香港市場價格穩定期結束且相應Ａ股上市滿１０個交易日，根據

《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，將天齊鋰業調入港股通標的證券名單，而

調整自２０２２年０８月０８日起生效。

天齊鋰業升０﹒２５％報８０﹒７元，北水淨買入２億元；騰訊控股跌２﹒６７％報

２９９﹒４元，北水淨買入２億元；新東方在綫跌９﹒５７％報１９﹒７６元，北水淨買入

１﹒９億元。

吉利汽車跌０﹒３４％報１７﹒７８元，北水淨賣出３億元；快手跌２﹒５８％報７７﹒３

元，北水淨賣出２﹒５億元；美團跌２﹒１３％報１７９﹒６元，北水淨賣出１﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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天齊鋰業 （０９６９６） ２﹒０３

騰訊控股 （００７００） １﹒９９

新東方在綫 （０１７９７） １﹒８５

華虹半導體 （０１３４７） １﹒２２

信達生物 （０１８０１） ０﹒７３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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吉利汽車 （００１７５） －３﹒０３

快手 （０１０２４） －２﹒４６

美團 （０３６９０） －１﹒９１

藥明生物 （０２２６９） －１﹒３２

李寧 （０２３３１） －１﹒３０

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