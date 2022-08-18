【新冠肺炎】澳門今起終止入境人士接種疫苗要求

《經濟通通訊社１８日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心宣布，自香港、台灣和外國入

境澳門人士，由今日凌晨起毋須出示新冠疫苗接種證明，但仍須遵守相關核酸陰性證明和醫學觀

察規定。

應變協調中心指，強調不再要求由高風險區入境人士出示疫苗接種證明，並非接種疫苗不再

重要，而是大部分入境人士已滿足接種要求，要求出示疫苗接種證明會對入境人士造成不便。

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