《宏觀銓局－馬桂銓》表現好過預期

《宏觀銓局》英女皇伊利沙伯二世日前駕崩，勾起大家對這位萬人景仰的君主的種種回憶，

筆者亦不例外。猶記得當年，筆者還是個小學生，在暑假的晚上，總是希望臨睡前向女王陛下說

句晚安。當然，能夠跟陛下講晚安的機會少之又少。但總有一兩個晚上，小孩子能夠等到電視收

台向英女皇講晚安，然後才上床睡覺。（註：年代久遠，當年的電視台會在每日停止廣播後，一

直放置女皇頭像至第二日開台。）兩年前正值新冠疫情高峰時期，英女皇的全球演說感人肺腑。

她說：「……我們和全球各國，充分利用先進科學以及我們生而有之的惻隱之心，齊心協力。我

們終將成功－－而這成功將屬於我們每個人。」筆者在兩年前的專欄曾經提及過陛下，如今我們

將深切深念英女皇。

美國標準普爾５００指數在８月下旬下跌超過７％之後，在９月初反彈。截至９月９日截稿

前，指數已經反彈了２﹒９％。雖然近日加息幅度相當快速，但是仍有種種跡象顯示近期的經濟

數據出乎意料地上升。不過美國經濟仍在放緩，而且情況有所加劇。只是到目前為止今次的經濟

放緩比預期慢。今年三月起，聯儲局公開市場委員會經已加息四次，合共加２﹒２５％。換句話

說，每次的加息平均超過半厘。撇除今次，在過去２０年我們經歷過兩次加息周期。而在過去兩

次周期當中，聯儲局每次平均只加息四分之一厘。隨著加息步伐加快，投資者預計經濟增長、企

業盈利和消費開支應會急劇萎縮，而失業率亦會加快上升。

然而，美國企業盈利在過去兩個季度持續向上，只是來到第三季有轉弱的跡象。在８月份，

美國ＩＳＭ製造業及服務指數同樣都出乎意料地上升，並且持續擴張。ＩＳＭ指數向來都是經濟

走勢的可靠指標。８月份失業率從３﹒５％輕微上升至３﹒７％，表現勝過預期，而升幅主要來

自當月有更多人尋找工作，勞動市場參與率從６２﹒１％微升至６２﹒４％。環球運輸成本曾經

高企，一度引致供應鏈非常緊張，並成為高通脹的重要因素，如今供應鏈受阻的情況已持續舒緩

。在洛杉磯港口外面等候泊岸的貨櫃輪，從年初高峰期的１００艘下跌至現在的２０艘左右，令

從中國至美國西岸的貨輪運送價格近期大幅下跌。因此，雖然聯儲局加快加息，但目前整體經濟

環境仍然相當正面。

目前市場預期，聯儲局將會再加息０﹒７５％，令到聯邦基金利率比起疫情之前更高，同時

亦進入了可能阻礙經濟發展的領域。聯儲局委員華勒（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ

Ｗａｌｌｅｒ）早前表示，現時控制失業率和控制通脹兩者並不矛盾。故此，聯儲局會致力控制

通脹於目標範圍之內。華勒的說法，意味著即使聯儲局加快加息，失業率仍然處於低水平。大部

分投資者都預期聯儲局會致力加息，直至通脹開始緩和。

在未來幾個月，聯儲局會積極加息，市場將持續波動。從地區來看，基於穩健的基本因素，

筆者仍然偏愛美國市場多於其他國家。在資產配置方面，筆者會維持審慎，並不會和聯儲局唱反

調。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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