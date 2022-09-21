【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒２５億元，買盈富沽舜宇

《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指低開１４２點，報１８６３８點。最高跌１４２點報

１８６３８點，最低跌３４６點報１８４３４點。恒指收報１８４４４點，跌３３６點或

１﹒７９％。

北水全日淨流入４４﹒２５億元，增加１５２﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基

金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依

次是舜宇光學科技（０２３８２）、旭輝控股集團（００８８４）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交８１３﹒０３億元增加１１﹒４％。其中港股通成交１７７﹒３億元，佔總成交

２１﹒８％。



＊大華繼顯維持「持有」評級＊



大華繼顯發表報告，引述舜宇管理層指，智能手機終端用戶需求態度謹慎，預期今年不會出

現明顯復甦跡象，但因蘋果及三星供應鏈的份額增加，對長期發展充滿信心。大華繼顯維持對舜

宇「持有」評級，目標價由１１２﹒２元下調至１１１﹒３元。

盈富基金跌１﹒７％報１９﹒１１元，北水淨買入１５﹒５億元；騰訊控股跌２﹒５２％報

２８６元，北水淨買入４﹒９億元；中國海洋石油升２﹒１８％報１０﹒３元，北水淨買入

３﹒６億元。

舜宇光學科技跌１０﹒５１％報８５﹒６元，北水淨賣出２﹒７億元；旭輝控股集團跌

１１﹒２５％報１﹒４２元，北水淨賣出１﹒１億元；工商銀行跌１﹒０３％報３﹒８４元，北

水淨賣出１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） １５﹒５４

騰訊控股 （００７００） ４﹒８７

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒５６

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒１１

小米集團 （０１８１０） １﹒０３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒６９

旭輝控股集團 （００８８４） －１﹒１５

工商銀行 （０１３９８） －１﹒０６

藥明生物 （０２２６９） －０﹒３０

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