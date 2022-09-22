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22/09/2022 19:02

《英國加息》英倫銀行宣布加息半厘，鎊匯反彈後回試１﹒１３

　　《經濟通通訊社２２日專訊》英倫銀行（ＢＯＥ）議息後，決定將指標利率由１﹒７５厘，
上調至２﹒２５厘。不過，今次投票結果極之分化，９名決策委員中，５名支持加息半厘，３名
建議大幅加息０﹒７５厘，另一名則僅建議加息０﹒２５厘。
　　對於資產購買計劃，決策委員一致同意減持國債，在未來１２個月內減少８００億英鎊至
７５８０億英鎊，額度與８月份會議聲明中的計劃相同。
　　至於通脹前景，ＢＯＥ在議息聲明預期，能源開支仍將上升，加上其間接影響，預期未來幾
個月通脹率將維持在１０％以上，之後才開始回落，中期消費物價通脹將穩步返回２％目標。
　　另外，ＢＯＥ指出勞動力市場仍然緊絀，本土成本及物價仍有上升壓力，短期通脹回落亦反
映家庭開支很可能較８月份針對頭兩年表現所預期的疲弱。
　　ＢＯＥ亦提到英鎊匯價，聲明指出，自上次議息會議以來，英鎊有效匯率已貶值４﹒５％，
目前較８月份報告所預期的１５日移動平均數低３％，而英鎊期間相對於其他主要貨幣亦廣泛貶
值。
　　ＢＯＥ委員預期，英國第三季ＧＤＰ將會下跌０﹒１％，差於８月份預期的增長０﹒４％，
而且將是連續兩個季度收縮。（ｐｃ）

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