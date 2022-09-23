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23/09/2022 17:39

《台股攻略－黃振宇》台股今日收１４１１８點，跌１６６點

　　《台股攻略》美股周四（２２日）低收，台股今日（２３日）開低走低，股匯雙殺，新台幣
續貶，電子權值股成跌市重心，加權指數最低跌至１４１０９﹒７１點，創國安基金宣布進場以
來的新低點，終場收１４１１８﹒３８點，跌１６６﹒２５點，成交金額為１９７７﹒２２億元
（新台幣．下同）。
　　費城半導體指數更重挫２﹒８％，拖累電子股今天表現，台積電終場跌９﹒５元，收４５５
元，跌２％，股價一度錄得近月最低點４５６元。聯發科儘管有第二季智慧手機晶片出貨量市佔
近４成的利好消息，但因外資近期沽壓，股價午盤過後重挫１１元，收５８０元，與聯電及台達
電齊收跌１％以上，盤面上惟力積電與旺宏收升在平盤之上。航運族群中，貨櫃三雄的長榮終場
收升２％，台航、四維航及裕民等收升１至２％，陽明及萬海亦收在平盤之上，而航空雙雄華航
及長榮航則收跌３％。台灣邊境即將解封，觀光族群中，亞都今日開高走高，亮燈漲停，老爺知
亦大升６％，天蔥升３％作收，八方雲集受惠美國分店營運表現佳，股價收升２％以上，雄獅、
晶華及六角亦升２％作收。
　　台股連續３個交易日都下跌超過百點，籠罩在美元指數隨時可能再度創高及全球景氣恐陷入
衰退的陰影下，加上美股道瓊斯指數正面臨３萬點保衛戰，相信台股亦難以獨善其身，不排除台
股短期內將再次破底的可能性。投資者可留意下一次ＦＯＭＣ會議，操作上，保持觀望會是較佳
的選擇。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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