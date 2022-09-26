《運籌帷幄－梁業豪》港股下月可呈現顯著反彈？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。大部分港人渴求的「０＋７」變為「０＋３」，應被視為

利好經濟與股市的消息。昨天（２４日）有位朋友對筆者說：「被困在港兩年多，終於可以出外

旅遊了。下周一起，我會加倍用心分析股市，賺多點旅遊使費。」於投資市場內，心理會影響買

賣決定；對經濟前景的憧憬，應可令市場參與者的應市心態轉好，因股市走在經濟前面。

美國聯儲局表明本年底前會繼續加息，且市場預測美息的再升空間高達１﹒５厘。加速上調

美息當然反映出美國聯儲局對美國通脹情況惡化的憂慮，亦會令經濟前景變得較前不樂觀。正路

而言，美股中期形勢向淡，是不利港股的，而後者近日亦見往下尋底。然而，大家有否察覺到，

港股現時於表現上優於美股？若情況維持下去，港股於下月呈現顯著反彈的機會很大。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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