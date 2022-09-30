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即市新聞

30/09/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友何時會反攻？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和４２﹒５％，局
勢則均尚屬顯著向淡。本周初傳媒將美股的跌勢形容為「已經進入了熊市」，對港股散戶投資者
的應市心理，有一定的打擊。本周三（２８日）收市時，全期圖表形勢均屬顯著向淡，為多年來
非常罕見的現象，明顯為淡友大戶於９月份期貨、期權到期前，盡力製造更低的最後結算價所致
。好友於本周初在低位力守兩個交易日後，終於被迫再度退守。
　　於一般情況下，今天（３０日）９月份期貨、期權到期後，淡友大戶多會收斂攻勢，令大市
有機會回升。然而，由於下周二（４日）港股假期休市，好友多會選擇於假後才嘗試反攻。目前
淡友大戶完全控制了局勢，即使好友入市反攻，亦多只會為港股製造短期反彈；短期新升浪的展
開，暫時尚未有足夠的條件。因此，短線投機者暫時不宜過度投入博反彈，中長線投資者則不應
急於入市增持現貨。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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