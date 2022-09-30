【ＥＳＧ】施羅德投資：近九成本港投資者對可持續基金感興趣

《環富通基金頻道３０日專訊》一項研究發現，出於對環保議題的關注，以及希望在社會議

題上發揮影響力的想法，本港大多數投資者（８８％）認為可持續基金具吸引力，當中有５８％

的人表示可持續發展作為一項主題投資的吸引力於過去６個月有所遞增。



＊逾半認為最吸引之處是能為環境帶來更廣泛影響＊



根據施羅德投資２０２２年環球投資者研究，對於本港投資者而言，可持續基金最吸引之處

仍然是其能夠為環境帶來更廣泛的影響（５１％），其次是符合他們自身的社會原則（３８％）

。投資回報仍是重要考慮因素，有不少香港投資者（６３％）認為，可持續實踐與獲取更高回報

，並取得長遠成功是密不可分的。

該年度調查涵蓋環球３３個地區超過２﹒３萬名投資者（包括５００名香港投資者），當中

香港投資者表示，能夠促使他們增加可持續投資的最主要因素，是可以選擇符合個人可持續理念

的投資（７７％），其次是可以反映進行可持續投資能夠獲得更高回報的數據或證明（４２％）

。很多投資者正考慮將可持續基金納入到他們的投資策略，當中有５９％的受訪投資者表示，這

類投資已佔他們整個投資組合的３０％。概括而言，可持續投資在本港投資者的投資組合中，所

佔比重有近四分之一（２４％）。

此外，本港投資者亦日漸意識到，投資方針對於應對環球可持續發展問題的重要性。有

６５％ 受訪投資者認同投資可以推動應對氣候變化等可持續發展挑戰的進程，而氣候變化亦是

７４％受訪投資者重點關注的議題。



＊逾四成冀投資可為改善健康及教育帶來積極影響＊



當被問及期望為哪些可持續投資領域帶來影響時，受訪香港投資者在環境乃至社會利益方面

存在各式各樣的特定取向。他們希望自身的投資可以為改善健康與福祉（４５％）、教育質素

（４２％），以及潔淨水源和衛生（３７％）帶來積極影響。

本港投資者固然有意透過投資組合帶來積極影響，但仍有７０％的受訪者認為，可持續投資

產品供應商的透明度和相關數據不足，是他們增加可持續投資的最大障礙。本港投資者願意對可

持續投資進行更深入的了解，有近半數（４８％）受訪者表示，他們普遍可接觸到與可持續投資

相關的資訊，並且有跟提供資訊的機構進行互動。有４２％的受訪者會運用可以反映可持續投資

能夠獲得更佳回報的數據或證據，另有四成人（４０％）表示會尋求財務顧問的協助，藉此了解

進行可持續投資的可行途徑。（ｗａ）

