  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/09/2022 18:22

【ＥＳＧ】施羅德投資：近九成本港投資者對可持續基金感興趣

　　《環富通基金頻道３０日專訊》一項研究發現，出於對環保議題的關注，以及希望在社會議
題上發揮影響力的想法，本港大多數投資者（８８％）認為可持續基金具吸引力，當中有５８％
的人表示可持續發展作為一項主題投資的吸引力於過去６個月有所遞增。
　
＊逾半認為最吸引之處是能為環境帶來更廣泛影響＊
　
　　根據施羅德投資２０２２年環球投資者研究，對於本港投資者而言，可持續基金最吸引之處
仍然是其能夠為環境帶來更廣泛的影響（５１％），其次是符合他們自身的社會原則（３８％）
。投資回報仍是重要考慮因素，有不少香港投資者（６３％）認為，可持續實踐與獲取更高回報
，並取得長遠成功是密不可分的。
　　該年度調查涵蓋環球３３個地區超過２﹒３萬名投資者（包括５００名香港投資者），當中
香港投資者表示，能夠促使他們增加可持續投資的最主要因素，是可以選擇符合個人可持續理念
的投資（７７％），其次是可以反映進行可持續投資能夠獲得更高回報的數據或證明（４２％）
。很多投資者正考慮將可持續基金納入到他們的投資策略，當中有５９％的受訪投資者表示，這
類投資已佔他們整個投資組合的３０％。概括而言，可持續投資在本港投資者的投資組合中，所
佔比重有近四分之一（２４％）。
　　此外，本港投資者亦日漸意識到，投資方針對於應對環球可持續發展問題的重要性。有
６５％　受訪投資者認同投資可以推動應對氣候變化等可持續發展挑戰的進程，而氣候變化亦是
７４％受訪投資者重點關注的議題。
　
＊逾四成冀投資可為改善健康及教育帶來積極影響＊
　
　　當被問及期望為哪些可持續投資領域帶來影響時，受訪香港投資者在環境乃至社會利益方面
存在各式各樣的特定取向。他們希望自身的投資可以為改善健康與福祉（４５％）、教育質素
（４２％），以及潔淨水源和衛生（３７％）帶來積極影響。
　　本港投資者固然有意透過投資組合帶來積極影響，但仍有７０％的受訪者認為，可持續投資
產品供應商的透明度和相關數據不足，是他們增加可持續投資的最大障礙。本港投資者願意對可
持續投資進行更深入的了解，有近半數（４８％）受訪者表示，他們普遍可接觸到與可持續投資
相關的資訊，並且有跟提供資訊的機構進行互動。有４２％的受訪者會運用可以反映可持續投資
能夠獲得更佳回報的數據或證據，另有四成人（４０％）表示會尋求財務顧問的協助，藉此了解
進行可持續投資的可行途徑。（ｗａ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事30/09/2022
《神州經脈》官方財新PMI現背馳　滬指季挫11%人幣貶近6%
人氣文章財經熱話30/09/2022
【月結－疫後部署】憧憬二十大後有好消息 惟19500有阻力
人氣文章財經熱話30/09/2022
【月結－疫後部署】新秀麗受惠檢疫放寬 車股比亞迪吉利最好揸
人氣文章財經熱話30/09/2022
放寬部分城市首套房貸利率下限　內房反彈　惟專家指只宜吸中海外華潤置地
人氣文章財經熱話30/09/2022
Tesla急插港新能源車股跟跌　比亞迪再失200元關博唔博得過？
人氣文章財經熱話30/09/2022
《午市前瞻》專家憧憬二十大推動大巿 內銀股有隱憂宜買中移動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金