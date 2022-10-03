《套期保值－蕭猷華》恒指第四季有望反彈？

《套期保值》今年，港股面對內外複雜因素，由年初，內地監管整頓，到本港第五波疫情，

然後俄烏戰爭爆發，歐洲能源危機，引爆通脹，再到美國激進加息，恒指由年初約２５０００點

，跌至上星期１７０００點左右，連跌５季，今年指數跌了８０００點或３２％，港股表現「熊

霸」全球主要股市。展望第四季，港股能否收復部分失地？



首先，港股能否反彈，必須要看美元走勢，因美元與股市呈相反走勢，今年美匯指數由年初

９６水平升至上月的１１４之上，多個國家貨幣急挫，人民幣、日圓、歐元、英鎊、澳元等，跌

至多年低位，新興市場貨幣更甚，資金外流嚴重。



由於美國今年帶頭加息，而且力度猛，美元因此享有息差優勢。不過，歐洲面對能源短缺危

機，歐央行要壓通脹，開始跟隨加息步伐。此外，英倫銀行預期下次會議最少加７５基點，故此

美國息差優勢逐漸收窄，加上市場已充分預期美聯儲１１月再加７５基點。此消彼長下，美元升

勢短期或見頂，美匯指數有機會下試１０８以下水平。



另一方面，人民幣最近跌勢過急，人民銀行短期很大機會作出干預，保持匯率在合理區間波

動。與此同時，總理李克強上月在經濟會議上指出，必須把所有穩經濟措施，應出盡出，預期人

民幣在第四季有機會回升至６﹒８水平，帶動內地股市反彈。料恒生指數第四季反彈機會高，憧

憬港府再放寬入境防疫措施，加上美國１１月中期選舉前，美股向好機會大，恒指反彈目標為

１９５００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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