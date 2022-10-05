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即市新聞

05/10/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股跌市會以甚麼形式結束？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和４２﹒５％，局
勢則均尚屬顯著向淡。至今港股好友的情緒依然非常低落，因市況幾乎完全沒有正式回升的跡象
。有時候，我們會看到好友努力反攻，可惜最後只得同情他們的失敗。明顯地，淡友大戶長期控
制了大局，於「一浪低於一浪」，下跌動力大於上升動力的局勢中，好友反攻的結果自然是徒勞
無功。港股會長跌不起嗎？當然沒有這個可能？但新升浪會以甚麼形式開始呢？
　　較小機會出現的情況為有新重大利好消息入市，令「Ｖ」形反彈出現，市況急速大幅回升。
較大機會出現的情況，為下跌動力逐漸減弱，上升動力卻逐漸增強。於兩者間的差距逐漸縮窄的
時候，投資者應特別留意好友大戶於期貨、期權與各大型指數成分股身上的部署變化，務求盡早
洞悉港股市場轉角位的出現。要成功做到這點，確實並不容易，但投資者須記住：危中有機。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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