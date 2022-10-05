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05/10/2022 15:07

《拆局麒想－林嘉麒》中遠海控逆市收購供應鏈服務，仿效馬士基

　　《拆局麒想》波羅的海乾散貨運價指數周二（４日）跳升至逾兩個月高位，為８月１日以來
的最高水平。ＢＤＩ指數９月按月漲幅達到８２﹒４％，創下２０２０年６月以來最大單月漲幅
。主因是冬季的庫存補給較以往強勁，加上歐洲受俄羅斯石油運禁影響而減少進口，加上即將進
入冬季，整體需求增長，歐盟各國開始增加冬季儲煤。另外，未來數月也是穀物等糧食的需求旺
季，所以乾散貨運價未來數月仍可看高一線。相反，集裝箱航運價格持續走低，中國出口集裝箱
（ＣＣＦＩ）９月底已跌至２３２８﹒３１，一周續跌５﹒９％，距離歷史高位跌三、四成，航
運股短期好景已不再。既然過去兩年當炒的氣氛已成過去，航運公司更要積極變革。
　　
　　中遠海控（０１９１９）最新公布向中遠海運物流收購中遠海運供應鏈１３﹒４６％股權，
藉以完善端到端服務網路。現金代價１２﹒１７億元（人民幣．下同）（約１３﹒３８億港元）
，將以自有資金支付。中遠海控以集裝箱航運、集裝箱碼頭管理與經營服務為主，目標是以創新
陸海一體化運營模式，為客戶量身定制多樣化的集裝箱供應鏈物流服務產品。集團上半年就成功
發揮水路和鐵路資源優勢，為客戶提供「陸改水」、「陸改鐵」運輸替代方案，有別於同業今年
上半年業績明顯放緩，集團期內營業額仍增加５１％至２１０７億元（人民幣．下同），股東應
佔溢利更增長７４％至６４７億元。
　　
　　講回是次收購中遠海運供應鏈，可說是集團整體長遠策略，目標是持續優化航線結構和全球
網絡布局，打造穩定可靠的全球集裝箱運輸服務供應鏈。今次收購的中遠海運供應鏈是全程物流
鏈與供應鏈服務平台，以平台結合物流產品達到全方位布局和全覆蓋的網路優勢，過程以風險把
控，圍繞核心企業的採購與供應管理需求，通過採購、分銷、全程物流及供應鏈金融等創新業務
形態，提供供應鏈（金融）管理一體化綜合服務。中遠海運供應鏈以「多式聯運不斷聯，高效運
營不斷連，全程冷鏈不斷鏈」的全網路化的冷鏈物流服務和管理體系為目標，依託公司沿海、沿
江資源優勢，推動「鐵、公、海」全國冷鏈網路的基礎設施建設，為客戶提供業務諮詢、金融服
務、資訊支援、冷庫倉配等多環節、全過程的冷鏈綜合服務，現時有雙匯、雨潤、鮮易、眾品、
永達、華英等國內外冷鏈客戶。事實上，現時物流配送最高難度之一是冷庫倉配等多個環節，既
然中遠海運供應鏈已有相關經驗及技術，相信中遠海控入股後可得到更多的協同效應。再者，全
球最大航運公司馬士基（Ｍａｅｒｓｋ）也是端對端物流服務供應商，相信中遠海控繼續以此目
標發展也是大趨勢。另外，集團計劃購買１５艘混能大型船舶亦標誌著公司向綠色轉型發力，估
計未來更多改革動作，前景確實值得憧憬。
《元宇證券基金投資總監　林嘉麒》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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