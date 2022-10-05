《拆局麒想－林嘉麒》中遠海控逆市收購供應鏈服務，仿效馬士基

《拆局麒想》波羅的海乾散貨運價指數周二（４日）跳升至逾兩個月高位，為８月１日以來

的最高水平。ＢＤＩ指數９月按月漲幅達到８２﹒４％，創下２０２０年６月以來最大單月漲幅

。主因是冬季的庫存補給較以往強勁，加上歐洲受俄羅斯石油運禁影響而減少進口，加上即將進

入冬季，整體需求增長，歐盟各國開始增加冬季儲煤。另外，未來數月也是穀物等糧食的需求旺

季，所以乾散貨運價未來數月仍可看高一線。相反，集裝箱航運價格持續走低，中國出口集裝箱

（ＣＣＦＩ）９月底已跌至２３２８﹒３１，一周續跌５﹒９％，距離歷史高位跌三、四成，航

運股短期好景已不再。既然過去兩年當炒的氣氛已成過去，航運公司更要積極變革。



中遠海控（０１９１９）最新公布向中遠海運物流收購中遠海運供應鏈１３﹒４６％股權，

藉以完善端到端服務網路。現金代價１２﹒１７億元（人民幣．下同）（約１３﹒３８億港元）

，將以自有資金支付。中遠海控以集裝箱航運、集裝箱碼頭管理與經營服務為主，目標是以創新

陸海一體化運營模式，為客戶量身定制多樣化的集裝箱供應鏈物流服務產品。集團上半年就成功

發揮水路和鐵路資源優勢，為客戶提供「陸改水」、「陸改鐵」運輸替代方案，有別於同業今年

上半年業績明顯放緩，集團期內營業額仍增加５１％至２１０７億元（人民幣．下同），股東應

佔溢利更增長７４％至６４７億元。



講回是次收購中遠海運供應鏈，可說是集團整體長遠策略，目標是持續優化航線結構和全球

網絡布局，打造穩定可靠的全球集裝箱運輸服務供應鏈。今次收購的中遠海運供應鏈是全程物流

鏈與供應鏈服務平台，以平台結合物流產品達到全方位布局和全覆蓋的網路優勢，過程以風險把

控，圍繞核心企業的採購與供應管理需求，通過採購、分銷、全程物流及供應鏈金融等創新業務

形態，提供供應鏈（金融）管理一體化綜合服務。中遠海運供應鏈以「多式聯運不斷聯，高效運

營不斷連，全程冷鏈不斷鏈」的全網路化的冷鏈物流服務和管理體系為目標，依託公司沿海、沿

江資源優勢，推動「鐵、公、海」全國冷鏈網路的基礎設施建設，為客戶提供業務諮詢、金融服

務、資訊支援、冷庫倉配等多環節、全過程的冷鏈綜合服務，現時有雙匯、雨潤、鮮易、眾品、

永達、華英等國內外冷鏈客戶。事實上，現時物流配送最高難度之一是冷庫倉配等多個環節，既

然中遠海運供應鏈已有相關經驗及技術，相信中遠海控入股後可得到更多的協同效應。再者，全

球最大航運公司馬士基（Ｍａｅｒｓｋ）也是端對端物流服務供應商，相信中遠海控繼續以此目

標發展也是大趨勢。另外，集團計劃購買１５艘混能大型船舶亦標誌著公司向綠色轉型發力，估

計未來更多改革動作，前景確實值得憧憬。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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