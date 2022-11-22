《宏觀論勢－李依萊》中國政策轉變，內地香港股市長遠可望正面

《宏觀論勢》最近內地推出兩項正面的重大政策，首先是關於新冠疫情「清零」政策，中國

宣布全面放寬，包括減少檢疫要求和取消入境航班熔斷機制，顯示中國將在２０２３年逐步放寬

疫情限制。

其次，內地政府宣布１６條措施支持陷入困境的房地產行業發展，而不是像早前採取較零碎

的手段。繼人民銀行早前宣布為民企提供債務融資計劃後，是次一系列政策是最新的一項救樓市

措施。

我們預計，１２月舉行的中央經濟工作會議上會有更多關於中國促進增長政策的細節。在當

前估值下的不對稱正風險回報，我們對香港和內地股市維持長遠正面看法。

美國方面，本年度只餘下個多月，除了劇烈的短線反彈和市場傾向建立好倉外，我們對美國

股市是否擁有持續強勢的條件抱審慎態度。聯儲局在嚴重經濟衰退風險背景下，繼續其量化緊縮

計劃，令流動性將持續緊張。

美國中期選舉結果陸續出爐，從歷史上看，美國中期選舉對標普５００指數長期回報影響有

限，然而可能會對不同行業有所啟示，更廣泛的影響可能在明年發生－－例如明年立法議程將會

重提美國提升債務上限的必要性，可能導致共和黨控制的國會削減財政開支。



＊盈利預期降，但仍然過於樂觀＊



在撰寫本文時，美國公司當中約９０％已發布財報，其中６９％在每股盈利超出市場預期（

按年升４％，較市場預期升３％為多）；５９％公司在營收方面表現驚喜（按年升１２％）。表

現最好的行業仍然是能源，其每股盈利增長約１５０％。

若不計能源在內，儘管６９％非能源公司每股盈利超出市場預期，但標普５００指數第三季

每股盈 利仍收縮５％；原材料、醫療保健、金融、資訊科技和通訊服務每股盈利錄得按年收縮

。

市場對２０２３年企業盈利增長預期持續下滑，反映明年需求狀況預料將會趨疲弱。標普５００

指數於２０２３年每股盈利增長已經從年初約１０％降至現時約４％。同樣，ＭＳＣＩ歐洲

２０２３年每股盈增長最近亦從約６％降至約１％。

在歐洲，歐央行上調所有關鍵政策利率７５點子以應對通脹。然而，通過發出對經濟衰退的

擔憂，並強調在取消寬鬆政策方面取得進展，歐央行似乎正在鋪路於１２月進行政策利率轉向。

另一方面，歐元意外地受惠於天然氣價格下跌；然而，不確定的氣候風險和持續加劇的地緣政治

緊張局勢，使我們對貨幣持續反彈的預期抱持審慎態度。



＊已發展市場的優質投資級別債券成避險天堂＊



市場仍在消化已發展經濟體進行量化緊縮導致流動性緊張；個別行業下行壓力大亦會觸發市

場波動。我們預料美國１０年期國債收益率將在４％左右水平見頂，並在明年跌至３﹒５％，這

將有利於已發展市場的優質投資級別債券，成為對沖經濟衰退風險的避險天堂。

《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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