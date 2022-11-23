《匯市縱橫－蕭啟洪》我看世界盃

《匯市縱橫》雞聲一響，卡塔爾世界盃現已正式開波了！除了奧運會外，世界盃

（Ｗｏｒｌｄ Ｃｕｐ）毫無疑問是當今世界最重大的體育賽事。一個簡單對比，以２０１８年

的世界盃為例，就吸引了全球大約３５億人觀看，差不多是２０１７年美國ＮＦＬ超級碗

（Ｓｕｐｅｒ Ｂｏｗｌ）總觀眾人數的好幾倍，亦較２０２１賽季全球累計有１５﹒５億人次

收看了Ｆ１賽事多出一倍。加上世界盃賽事四年才舉辦一次，凸顯其珍貴，正所謂：「人生又能

有幾個四年？」而且，冠軍永遠只有一個，更多的是失意者。有些球員不要說是拿冠軍，就連哪

怕參加一次世界盃都成了奢望。即使你是現今世界足球先生或金球獎得主，可能終其職業生涯中

，也無法捧起大力神盃，一代又一代的球星不得不與世界盃舞台說再見，這一種遺憾在歷屆中屢

見不鮮。



無論你是足球愛好者，還是普通的觀眾，面對這一個足球盛事你又怎可以錯過，就連國家主

席習近平都是一名足球迷呢！習近平的足球情結由來已久。北京八一中學是個足球氛圍濃厚的學

校，少年時代的習近平在此就讀時便已愛上了足球。如果你問足球對於我而言，最大的魅力是甚

麼？我會說：「它就像我們生活與工作的真實寫照。」一場９０分鐘的比賽，真正能夠「得分」

的球員和所佔的時間比例其實非常少。但無論在場上１１名隊員和場外的團隊都有著其重要的角

色，彼此配合堅持，期望藉由不斷地進攻防守、戰略協調，才能夠換來進球時那一刻無比的快感

！那種無所畏懼、對勝利的渴求同樣展現出足球應有的魅力！而我們的生活，不也是反覆周旋在

自己與他人「基本功」上的比拼，日復一日地往前推進？而這一切，為的不也是期望在某些重要

時刻，能透過團隊和社群，找到屬於自己的光榮與成就感嗎？



事實上，世界盃除了「吸睛」的能力高，其實它「吸金」的能力也非常強，世界盃為大家帶

來的，遠不單是球賽，還有圍繞著球賽的足球經濟。當球員在綠茵場上不斷追逐滾動的足球時，

但場外的參予者所追逐的卻不是足球，而是黃金呢！不論是球迷還是商家，對於世界盃的狂熱和

足球商機的挖掘，都會呈現出多元化的狀態。其中，就像博彩公司和酒吧這一類行業就是最大的

得益者，接下來這一個月的賽果很可能會影響他們的財務業績。雖然過去很多人會說，商業操作

體育賽事，會破壞甚至扼殺體育最原始的精神與力量，但是換個角度來說，如果體育不是一個有

利可圖的產業，我們又要從哪裏找這麼多的資金來支持體育發展？怎麼才能培養、訓練出這些世

界級的運動員？又如何指望我們能夠透過轉播觀看體育賽事，進而被感染，並希望能親身參與其

中呢？



現今，大國之間競爭又如足球比賽般一樣激烈，看到中美之間在過去持續數月的博奕遊戲，

在軍事、經濟和外交方面競爭日益加劇，真是「拳拳到肉」，看得人手心冒汗！不過，經過中美

元首於印尼峇里會晤後，筆者有感，此番接觸意味著雙方都有意建立更好的工作關係，以面對來

自全球衝突和經濟逆風的挑戰。對於美國而言，拜登也許要為２０２４年的總統選舉戰而鋪路，

未來可能較關注國內經濟發展及改善民生等政策；而對中國來說，面對著西方脫鈎風險及複雜多

變的國際形勢，這明顯是一個艱難的時期，但也改變不了中國崛起的事實。在本次Ｇ２０峰會上

，你有否發覺眾多國家都是圍繞著中國來「踢球」呢！老實說，若要想破局，大國就得要有些擔

當，才可以遏制全球通脹，及化解自身問題。而這次會晤在很大程度上實現了雙方的目標，恢復

了兩個大國之間的對話，並為自１９７０年代以來惡化到最低點的美中關係帶來了一定程度的穩

定。未來，只要在良性競爭關係下，大國之間能夠為競爭確立一定的規則，雙方之間的競爭不以

損害對方利益為最高目標，而是「內功」的比拼，那就要看看誰能夠做得更好，相信有助推動中

美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。



在今天的反向貨幣戰爭中，強勢美元無疑是最大的贏家。今年以來美元指數一路走強，一方

面受到Ｆｅｄ持續升息的推動，二來是美國經濟雖瀕臨衰退邊緣，但體質仍較其他先進國家強健

，使美元成為投資的安全避險標的。事實上，美元上漲對美聯儲來說是件好事，因為美聯儲正試

圖應對４０年來最快的價格上漲，美元升值有利於降低進口通脹。據報，美國最新公布的ＣＰＩ

回落至７﹒７％，為今年１月以來最小漲幅；若然在剔除波動較大的食品和能源價格後，核心指

標只上漲６﹒３％，亦優於市場預期。上述數據推升投資者對美國通脹見頂、美聯儲有望放緩加

息的期待，美股隨即一起跳出森巴舞來慶祝一番，而美元和美債利率就從極亢奮的山峰大幅回落

。但是，美聯儲１２月作何選擇，仍取決於通脹數據下一步走勢。現在慶祝通脹勝利，為時過早

。而筆者在追看世界盃足球賽事的同時，亦會不忘關注到美國將於１２月１日公布美聯儲最愛看

的ＰＣＥ物價指數，反映了物價在生活消費品和服務方面的變化。



其實，今屆世界盃於卡塔爾舉辦，未開波前已充滿話題性，但最惹人談論的，莫過於美斯與

Ｃ朗拿度這兩位劃時代球星的最後探戈。兩大球王能否在落幕之年一嘗宏願，捧起夢寐以求的大

力神盃呢？無論結局如何，場內外勢必充滿著激情與淚水。如果到了這一刻，你仍然不知道為甚

麼世界盃會如此令人著迷，那接下來的一個月，希望你能會找到答案。



＊本周策略＊



日圓：上周建議候低於１３９﹒５０買入美元兌日圓已成交，更新目標１４３﹒００，止蝕

１４０﹒５０。



歐元：上周建議候高於１﹒０４００沽出歐元兌美元已成交，並於現價１﹒０２５０平倉，

獲利１５０點子。



紐元：本周建議候低於０﹒６０６０水平買入紐元兌美元，目標０﹒６２６０，止蝕

０﹒５９４０。



英鎊：本周建議候高於１﹒２０００水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒１７８０，止蝕

１﹒２１５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理蕭啟洪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

