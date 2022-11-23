《談國論企－黎偉成》原油增產發電穩升原煤多進口

《談國論企》中國的規模以上的原油生產和進口於２０２２年１０月份均加快增速，電力企

業的產電量亦保持穩定增長，加上原煤的進口回復快增，一眾主要能源的需求有所增加，似預示

經濟發展於四季度以至未來大半年保恢復和穩定增長態勢。國務院總理李克強８月３１日主持召

開國務院常務會議，強調要以促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎，料

會國民經濟會逐步邁入穩中有進發展軌道。



＊主要能源增產增進口意味經濟前景向好＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料顯示，各項主要能源企業在２０２２年１０月份的生

產情況，普有良性的新發展，特別惹人注目的是（一）原油，即使國際高價產生不輕的壓力，惟

該集團在增自產的同時，再增加進口數量，顯示境內對原油的需求頗為殷切。原油於２０２２年

１０月份的（１）產量為１７２２萬噸，同比增加２﹒５％，環比則增１﹒１個百分點而成為二

連升，止住８月份減０﹒２％之況，使１－１０月份的累計產量達１﹒７０９９億噸同比增長

３％，比２０２１年同期的升幅２﹒５％要高０﹒５個百分點。

同樣惹人注目的，為（２）原油進口於２０２２年１０月份達４，３１４萬噸同比飆升

１４﹒１％，即比上月少增１﹒６個百分點，但仍能拉動１－１０月份累計達４﹒１３５３億噸

同比的減幅收窄至２﹒７％。此為原油每噸均價４８１２﹒７元人民幣大升５３﹒１％底下的增

長，當有相當啟示。

但（３）原油加工量，於２０２２年１０月份達５８６２萬噸，同比即使只是增加０﹒８％

，但比９月份所減的１﹒９％的情況有改善。加工原油續減的其中因由顯然是航空用燃油等需求

減少，內地航空集團已發盈警。

至於（二）原煤的生產和進口情況，亦有頗不輕的變化，即進口煤炭大增而牛產尚穩：

（Ｉ）原煤於２０２２年８月份的產量達３﹒７億噸，同比增長８﹒１％，相對於７月份少增８

個百分點，但１－６８月份累計生產２９﹒３億噸和同比增長仍高達１１％，意味增速仍然相當

快。但火電企業的發電量於８月份同比增長１４﹒８％，比７月份的９﹒５％升幅多增５﹒３個

百分點。

甚至（ＩＩ）煤炭的進口，由跌轉升：於２０２２年８月份的產量為２９４６萬噸，同比即

使僅增加５。％，卻扭轉７月份大幅減少２１﹒８％之況。原煤於前８進口減少，乃受於每噸進

口價期內達１０２１﹒３元（人民幣．下同）大增８１﹒２％的影響，８月份的跌轉升，顯國家

能源委員會２０２１年１０月９日提出多個以煤碳為主的節能減排政策性措施，得到落實和預期

效應：優化以煤為主的能源資源稟賦，優化煤炭產能布局，根據發展需要合理建設先進煤電，繼

續有序淘汰落後煤電。

再看（二）電力方面，全國發電量於２０２２年１０月份達６６１０億千瓦時，同比增長

１﹒３％，環比少增０﹒４個百分點，而１－１０月份的累計發電量為７。萬億千瓦時，同比增

長稍２﹒２％，顯然受到新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９於最近一段期間再度出現多擴多散的影響，

但中央和地方政府改善防疫控疫的政策性做法，盡量減低工商業的衝擊，為電廠發電量尚穩之因

。



＊天然氣價高使進口收縮但自產量大升＊



不同類型電力機構的發電情況，普見理想，尤其是賴以為主火電企業的發電量於１０月份同

比增長３﹒２％，比９月份少增２﹒９個百分點；風電發電量則增１９﹒２％；太陽能發電量增

２４﹒７％；核電增產７﹒４％；水電減產１７﹒７％，較上月的減幅收窄１２﹒３％。各類電

力企業發電情況普見增長，甚至有明顯升幅，可在相當程度反映出國民經濟當月的發展情況，有

改善，乃不爭的事實。

（四）天然氣，產量於２０２２年１０月份達１８５億立方米，同比增加１２﹒３％，環比

增長７﹒７個百分點，但天然氣的進口於是月份為７６１萬噸同比減少１８﹒９％，降幅比上月

擴大１５﹒２個百分點，顯然受困進口價每噸４０９５﹒３元同比飆升５８﹒５％的影響。

相信中國的能源需求和產銷會持續不斷提升，因國務院總理李克強８月３１日主持召開國務

院常務會議，進一步明確指出，要以（１）促投資（２）帶消費（３）增就業等作為擴大有效需

求，和鞏固經濟恢復基礎，增長發展後勁的重要手段，更表「細化實化接續政策、９月上旬實施

細則應出盡出」。中央和地方要成立督導和服務工作組，是為快、狠、準和全的政策與策略，使

佳效迅達，此當支持能源業。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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