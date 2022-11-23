《本港經濟》許正宇：負資產個案仍處低位，目前毋須調整樓市辣招

《經濟通通訊社２３日專訊》財經事務及庫務局長許正宇在立法會回應議員質詢時表示，政

府會維持私樓市場健康發展，綜合考慮多項因素，包括樓價變化的速度和幅度、經濟情況和市場

氣氛等，認為目前毋須調整樓市「辣招」。



＊繼續張性財政政策＊



他提到，雖然負資產個案由第２季的５５宗增至第３季的５３３宗，但相比２００３年和

２００８年的高峰，仍處低位，而銀行整體貸款組合的拖欠比率長時間接近０，相信風險仍然可

控。

許正宇指，雖然本港經濟不景，但中長期仍然機遇大於挑戰，只要疫情持續受控，經濟活動

就有更理想的恢復空間，政府會繼續張性財政政策，「應使則使」，審慎理財，同時亦會考慮令

財政儲備在困難時間可發揮作用，撐經濟、紓民困，預備經濟的有力反彈。

有議員關注強積金近期回報差，令計劃短期內退休的人感到徬徨，要求政府提供協助，許正

宇稱，如果個別群組因為現時狀況需要適當措施，會在《財政預算案》通盤考慮。



＊現行虛擬資產監管框架已保障客戶資產＊



許正宇形容，要管理虛擬資產即是要「與未來競爭」，因科技發展及應用場景會不斷變化，

要與時並進。近日虛擬資產交易平台ＦＴＸ申請破產保護，金融界議員陳振英關注當局會否設相

關賠償基金，許正宇指，現行對虛擬資產的監管框架已對客戶資產有穩妥保管規定，例如虛擬資

產交易所要分隔客戶資產，萬一持牌交易所倒閉，因客戶資產是以信託形式持有，需要與交易所

自身擁有的資產分開，所以理應不受影響。持牌交易所要確保保險有效，一旦顧客因交易所或有

聯繫公司違約而提出索償，應可由交易所、有聯繫公司或保險公司清償。（ｃｌ）



