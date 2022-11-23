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即市新聞

23/11/2022 10:00

《投資特寫－潘恩美》負面因素漸消化，亞洲優質股現投資價值

　　《投資特寫》危中自有機，今年以來，俄烏戰事、美國加息及中國的防疫政策都使亞洲市場
持續受壓。隨著負面因素逐漸被市場消化，近期區內不少優質的增長股浮現投資價值。短期內，
亞洲股市仍存企業盈利下調的風險，但這或為長線投資者提供吸納優質增長股的機遇。
　　最近，美國通脹有放緩跡象，聯儲局加息步伐或有望減慢。與此同時，中國政府雖重申維持
「動態清零」政策，惟政府近日進一步放寬防疫措施，包括縮短入境隔離日數，令市場憧憬內地
正逐步重新對外開放。展望未來，任何有關中國進一步開放的消息也有助內地消費信心回升，潛
在利好亞洲市場。
　　事實上，亞洲股市經歷拋售潮後，市場已消化大部分負面因素，不少優質股的估值重現吸引
力。投資者可留意具長期複合增長能力的企業，又被稱為「ｃｏｍｐｏｕｎｄｅｒ」。它們一般
擁有穩健財務狀況及較高的估值。這些企業的估值已從過去的高位回落，浮現長線投資價值。行
業方面，投資者可留意區內的芯片業、個別科技行業，以及業務涉特許經營的企業。部分企業的
估值已調整至吸引水平，行業基本面亦已接近谷底回升。
　　雖然目前亞洲增長股的派息仍然偏低，但隨著投資者對收益需求持續上升、政府鼓勵企業提
高股東回報，以及這些企業的發展日趨成熟，相信未來區內增長股的派息空間將逐步改善，意味
股息及股價均具增長潛力。
　　儘管亞洲企業現正面對更高的營運及再融資成本，但這些負面因素在某程度上已反映在股價
上。短期內市場或受盈利下調的風險衝擊，但這亦可能為長線投資者帶來機遇，以更吸引的估值
吸納區內優質股。投資者不妨留意區內擁有防守性商業模式、具定價能力、坐擁穩健資產負債表
，及強勁現金流的企業。
《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監　潘恩美》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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