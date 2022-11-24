《盤後部署》恒指１８５００阻力大；內房股齊揚，碧桂園仍值博？

《經濟通通訊社２４日專訊》港股今日大致靠穩。恒指今日１６０點，報１７６８４。早段

升幅曾擴至逾２２０點，及後維持窄幅上落。即使內房股日內升勢凌厲，但重磅科技股表現一般

，限制了恒指的升幅。

恒指收報１７６６０，升１３７點或升０﹒７８％，主板成交８６１﹒３１億元。國企指數

報５９９２，升４７點或升０﹒７９％。恒生科技指數報３５８２，升２７點或升０﹒７９％。

內地股市方面，上證綜合指數報３０８９，跌７點或跌０﹒２５％，成交３０８１﹒９０億

元人民幣；深證成份指數報１０９５６，跌１６點或跌０﹒１５％，成交１６３１﹒６４億元人

民幣。



＊大市成交額按日減少＊



雖然今日恒指報升，但成交金額卻只有８６１﹒３億元，較上日少１０１﹒８億元。騰訊

（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）成交額分別為４８﹒６億元、

２８﹒２億元及２４﹒１億元，均較５日平均成交價偏低，或與北水近日部署較審慎有關。直至

上日為止，北水近５個交易日，有３個交易日錄得資金淨流出。雖然金額不算龐大，但對比過去

兩星期，北水取態顯得保守。資金流入不多，成交額又偏低，大市難有較大升幅。

在日線圖上，恒指連跌２日後，今日總算能在１０天線附近收市，但隨住１００天線逐步向

下，成交額又沒有明顯改善的話，港股反彈力度相信不會很強，１８５００料仍為恒指短期阻力

。



＊碧桂園３﹒２元阻力不少＊



中央近日強調要加大對民營企業發債的支持力度，多間內房企業又獲中資銀行大批授信意向

額度，內房股是今日表現較突出。碧桂園（０２００７）為表現最佳藍籌股，升２０﹒４３％，

報２﹒８３元；同系的碧桂園服務（０６０９８）升１１﹒２１％，報１７﹒４６元；龍湖

（００９６０）升１２﹒２１％，報２１﹒０５元；萬科企業（０２２０２）升８﹒４２％，報

１３﹒９元。

內房股一日內爆升，相信已經非新鮮事。始終內房債務問題仍嚴重，購房信心亦未完全恢復

，基本面尚未改變。內房板塊能出現如此巨大的升幅，都只是炒消息而已，對內房股實際支持作

用相當短暫。而且，內房股每日的波幅上落都較大，投資者真的想部署，只能以超短線為主，並

且要有利好消息配合，當然亦要嚴守止蝕。

以碧桂園為例，１１月１４日裂口上升後，因為９日ＲＳＩ升破嚴重超買區，令股價連續幾

個交易日出現調整。今日能重上１００天線，並再次突破１０天線，配合今日較大的成交額，技

術走勢尚可。不過，股價在３﹒２元以上的阻力不少，想現階段部署的投資者，可將３﹒２元作

為超短線目標，失守２﹒５元須止蝕。（ｅｒ）

