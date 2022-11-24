  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/11/2022 16:30

《盤後部署》恒指１８５００阻力大；內房股齊揚，碧桂園仍值博？

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港股今日大致靠穩。恒指今日１６０點，報１７６８４。早段
升幅曾擴至逾２２０點，及後維持窄幅上落。即使內房股日內升勢凌厲，但重磅科技股表現一般
，限制了恒指的升幅。
　　恒指收報１７６６０，升１３７點或升０﹒７８％，主板成交８６１﹒３１億元。國企指數
報５９９２，升４７點或升０﹒７９％。恒生科技指數報３５８２，升２７點或升０﹒７９％。
　　內地股市方面，上證綜合指數報３０８９，跌７點或跌０﹒２５％，成交３０８１﹒９０億
元人民幣；深證成份指數報１０９５６，跌１６點或跌０﹒１５％，成交１６３１﹒６４億元人
民幣。
　
＊大市成交額按日減少＊
　
　　雖然今日恒指報升，但成交金額卻只有８６１﹒３億元，較上日少１０１﹒８億元。騰訊
（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）成交額分別為４８﹒６億元、
２８﹒２億元及２４﹒１億元，均較５日平均成交價偏低，或與北水近日部署較審慎有關。直至
上日為止，北水近５個交易日，有３個交易日錄得資金淨流出。雖然金額不算龐大，但對比過去
兩星期，北水取態顯得保守。資金流入不多，成交額又偏低，大市難有較大升幅。
　　在日線圖上，恒指連跌２日後，今日總算能在１０天線附近收市，但隨住１００天線逐步向
下，成交額又沒有明顯改善的話，港股反彈力度相信不會很強，１８５００料仍為恒指短期阻力

　
＊碧桂園３﹒２元阻力不少＊
　
　　中央近日強調要加大對民營企業發債的支持力度，多間內房企業又獲中資銀行大批授信意向
額度，內房股是今日表現較突出。碧桂園（０２００７）為表現最佳藍籌股，升２０﹒４３％，
報２﹒８３元；同系的碧桂園服務（０６０９８）升１１﹒２１％，報１７﹒４６元；龍湖
（００９６０）升１２﹒２１％，報２１﹒０５元；萬科企業（０２２０２）升８﹒４２％，報
１３﹒９元。
　　內房股一日內爆升，相信已經非新鮮事。始終內房債務問題仍嚴重，購房信心亦未完全恢復
，基本面尚未改變。內房板塊能出現如此巨大的升幅，都只是炒消息而已，對內房股實際支持作
用相當短暫。而且，內房股每日的波幅上落都較大，投資者真的想部署，只能以超短線為主，並
且要有利好消息配合，當然亦要嚴守止蝕。
　　以碧桂園為例，１１月１４日裂口上升後，因為９日ＲＳＩ升破嚴重超買區，令股價連續幾
個交易日出現調整。今日能重上１００天線，並再次突破１０天線，配合今日較大的成交額，技
術走勢尚可。不過，股價在３﹒２元以上的阻力不少，想現階段部署的投資者，可將３﹒２元作
為超短線目標，失守２﹒５元須止蝕。（ｅｒ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事24/11/2022
《神州經脈》本土疫情創新高　銀行向房企開水喉　降準風起滬指跌
人氣文章財經熱話24/11/2022
《騰訊的名單》Naspers勢沽貨　美團低位博唔博得過？
人氣文章生財有道24/11/2022
【高息定存】大新一年期港元定存息加至4.9厘　工銀4.65厘
人氣文章FOCUS24/11/2022
【FOCUS】絕大多數VS另類少數　鮑公下周演講甚關鍵
人氣文章財經熱話24/11/2022
小米盈轉虧曾再插半成　大行卻力撐低吸此其時？
人氣文章財經熱話24/11/2022
《午市前瞻》恒指料試16800 支持民營房企發債不代表能賺錢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金