《盤後部署》恒指尾段跌幅收窄，美團短線料於１４８元遇阻力

《經濟通通訊社２８日專訊》港股延續上周五的跌勢。今日低開５７３點，報１７０００，

開市初段的數分鐘跌幅曾擴大至逾７３０點，跌至１６８３３，之後跌幅稍為收窄。半日跌

３４８點，報１７２２５。午後跌幅無再擴大，並成功守在１７０００關以上。

恒指收報１７２９７，跌２７５點或跌１﹒５７％，主板成交１１８２﹒８７億元。國企指

數收報５８７２，跌９８點或跌１﹒６５％。恒生科技指數收報３４３２，跌６７點或跌

１﹒９３％。

內地股市方面，上證綜合指數報３０７８，跌２３點或跌０﹒７５％，成交３３８５﹒４９

億元人民幣；深證成份指數報１０８２９，跌７５點或跌０﹒６９％，成交１７３６﹒２０億元

人民幣。



＊金沙漲逾８％為表現最佳藍籌＊



濠賭股今日造好，事關澳門新賭牌「７爭６」結果揭曉，現有６大牌主成功「冧莊」。其中

，金沙（０１９２８）逆市升８﹒４２％，收報１８﹒８元，該股成交約４２９３萬股，涉資

７﹒７６億元，盤中高見１９元，最低見１６﹒４４元，為表現最佳藍籌股。永利澳門

（０１１２８）升１５﹒１４％，收報５﹒０２元；銀娛（０００２７）升０﹒４７％，收報

４３﹒０５元；澳博（００８８０）升６﹒９６％，收報３﹒３８元。

部分內需股同樣逆市上升。海底撈（０６８６２）升６﹒７９％，收報１４﹒７８元，該股

成交約２５５０萬股，涉資３﹒６２億元，盤中高見１４﹒８８元，最低見１３﹒１元；九毛九

（０９９２２）升５﹒９６％，收報１５﹒３元；李寧（０２３３１）升２﹒３４％，收報

５４﹒７元。潤啤（００２９１）升４﹒５５％，收報４８﹒２５元。



＊美團第四季受兩大因素困擾＊



美團（０３６９０）上周五公布第三季業績，純利１２﹒１７億人民幣，去年同期錄虧損

９９﹒９４億人民幣，遠勝市場預期。以非國際財務報告準則計量，經調整純利為３５﹒２７億

人民幣，而去年同期則錄得虧損５５﹒２７億人民幣，遠勝預期。

股價今早低開５﹒５６％，報１２９元，惟其後不斷有資金流入支撐股價，收市升

２﹒０５％，報１３９﹒４元，該股成交約４７４８萬股，涉資６４﹒４０億元，盤中高見

１４０﹒７元，最低見１２８﹒５元

美團的業績為ＡＴＭ三隻重磅科技股之中表現較好的一隻，經營溢利９﹒８８億人民幣亦較

去年同期虧損１０１﹒０３億人民幣為佳，扭虧為盈。不過，美團已預計內地疫情的影響將持續

至年底，更揚言第四季疫情的影響會大於第三季。此外，美團指會與騰訊（００７００）南非大

股東Ｎａｓｐｅｒｓ進行對話，讓對方了解公司短線業績和長期策略，但對話能否令美團遭減持

的影響減少，仍然有待觀察。

結合各種未來不明朗因素，即使美團第三季業績較預期為佳，卻遭部分大行調低目標價，加

上今日大市受外來不利消息拖累，令美團今日難有較突出的表現。

在日線圖上，美團今日先低開後高收，出現單日轉向形態，並在１３０元附近有較大支持，

緩和了前幾個交易日的頹勢，短期料在１０與２０天線交界（目前約１４８元）出現阻力。

（ｅｒ）

